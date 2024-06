Jeziv zločin: Naftni tajkun ubio suprugu pa sebe (FOTO)

ANKARA - Britanski biznismen ubio je svoju suprugu, TV zvijezdu, a zatim počinio samoubistvo.

Sve se dogodilo u njihovom domu u turskoj Ankari 11. juna, nakon što se par navodno posvađao oko SMS poruka, javlja Daily mail.

Dejvid Tomas Blit je bio naftni tajkun, posjedovao je i vodio međunarodnu kompaniju ASG Inspection i imao je troje djece sa suprugom Viktoriom Verom Blih, koja je vodila jutarnji šou na TV Europe 2 zajedno s češkim kolegom Leošem Marešom.

Njihovo troje djece, u dobi od 4, 10 i 14 godina, navodno je u vrijeme tragičnih događaja bilo u kući. Sada su predani na staranje majčinoj porodici, koja je nakon tragedija odmah otputovala u Tursku.

Dejvid Tomas (53) i Viktorija Vera (40) vjenčali su se 2014. godine.

Zajedno su živjeli u Pragu nekoliko godina prije preseljenja u Tursku, odakle su otišli zbog Blitovog posla. Viktoria je rođena u Južnoj Africi, a kao mlada se s porodicom preselila u Češku. Studirala je muziku, a proslavila se nakon što je objavila svoj prvi album 2004. godine.

It's understood David Thomas Blyth, an oil boss from Edinburgh gunned down his wife, singer and comedian Victoria Vera Blyth in their family home in Turkey before turning the gun on himselfhttps://t.co/TOo8sOkup4 pic.twitter.com/cLZGFsmMz0