Jeziva nesreća u Kini: Džipom pokosio pješake (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Jeziva saobraćajna nesreća dogodila se danas u kineskom gradu Guangdžou kad je džip uletio među pješake na raskrsnici.

Poginulo je pet pješaka, a još najmanje 13 povrijeđeno, prema posljednjim informacijama, prenosi B92.

Jedan od očevidaca rekao je da je vidIo kako crni BMV terenac ulijeće među pješake na prometnoj raskrsnici, a da se vozač (22) nakon saobraćajke nije zaustavio već je pobjegao.

Na društvenim mrežama pojavilo se nekoliko uznemirujućih snimaka na kojima se vidi trenutak kad džip iznenada ulijeće među prolaznike.

Kineski mediji objavili su i snimke na kojima se vidi kako žrtve leže na tlu i osumnjičeni kako baca šake novčanica u vazduh prije nego što je uhapšen.

"Vozača je privela policija na ispitivanje", rekao je šef policije Guangdžou na kineskoj društvenoj mreži Veibo.

A terrible accident at a busy crossing in #Guangzhou, #China. Five people were killed and 13 injured when a SUV ran into a crowd. pic.twitter.com/M19sgcgzCB