Jezive scene iz Kine: Ljudi padaju kao pokošeni

​Novi virus, koji je do sada usmrtio više od 20 osoba u Kini, ima sposobnost da se adaptira i mutira, zbog čega je teže držati pod kontrolom epidemiju, upozorili su kineski zdravstveni zvaničnici.

Generalni direktor kineskog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Gao Fu izjavio je da koronavirus potiče sa tržišta nelegalne trgovine divljim životinjama, prenio je Rojters.

Treba napomenuti da je SZO danas donijela odluku da za sada neće biti uvođenja vanredne situacije na globalnom nivou zbog širenja virusa.

S druge strane, jezive scene iz Kine preplavile su društvene mreže. Ljudi zbog novog virusa padaju kao pokošeni po ulicama. Pogledajte snimke!

People are literally dying on the streets of China, 20 million on lockdown, the deadly #coronavirus is spreading across the globe (now 11 countries) at unprecedented rate and WHO director just said that “each country is on its own” and “wash your hands”. WTF! pic.twitter.com/e8K2WZGFAV