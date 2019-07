Jezivi prizori u Atini: Izvlačili ljude iz liftova, Akropolj zatvoren

Zbog snažnog zemljotresa koji je pogodio Atinu zatvoren je muzej Akropolj, a potres je bio tako jak da si vatrogasci izvlačili ljude zarobljene u liftovima.

Muzej Akropolj je evakuisan prije zatvaranja, ali pristup hramovima nije bio zabranjen, navodi AP.

Potres jačine 5,3 po Rihteru se dogodio u 14.13 časova po lokalnom vremenu na dubini od 12 kilometara, a epicentar je bio 22 kilometra sjeverozapadno od Atine, prenose grčki mediji.

Just had a near miss with a stone cross falling off a church during the Athens earthquake. We thought it was a bomb #earthquake pic.twitter.com/jqQo4qPsGI