Jezivo otkriće ključnog svjedoka o nestanku Medlin Meken: "Rekao je da nije vrištala"

Čovjek koji je obavijestio vlasti o glavnom osumnjičenom u slučaju nestanka male Madlin Meken, Kristijanu Brukneru, tvrdi da je osumnjičeni za ubistvo djevojčice rekao da ona "nije vrištala", kao i da je policija ignorisala njegovu dojavu 2008. godine.

Ključni svjedok Helge Bušing objasnio je kako je saznao za Bruknerovu sumnjivu prošlost otkrivši mučne detalje video snimaka seksualnog zlostavljanja i kako se činilo da je njegov bivši poznanik sam sebe otkrio u slučaju Medlininog nestanaka.

Helge je rekao da je saznao za Bruknerovu pravu prirodu mnogo prije nego što je Medlin nestala, nakon što je ukrao nekoliko video kaseta i pištolja iz Bruknerove kuće.

Prisjetio se trenutka kada je vidio snimke koje navodno prikazuju Bruknera kako seksualno zlostavlja stariju Amerikanku i tinejdžerku u Portugalu.

Helge je potom napustio Portugal, ali je za njemački Bild ispričao kako se ukrstio sa Bruknerom ponovo 2008. na muzičkom festivalu u Španiji, piše Dejli mejl.

"Pojavila se tema o Medlininom nestanku i ja sam rekao da ne razumijem kako je mala Medlin mogla da nestane bez traga. Kristijan je popio nekoliko piva i rekao: 'Nije vrištala'. Pomislio sam da on ima neke veze s tim. Ali on je takođe provjerio da li sam to razumio i onda je otišao noću. U 3 ili 4 sata ujutro napustio je prepun festival sa svojom mobilnom kućicom. Sljedećeg jutra sam ga potražio, ali su komšije rekle da je otišao", naveo je Bušing.

Svjedok je naveo da je o ovome razgovarao sa policajcem kojeg poznaje u Njemačkoj, kao i advokatom, koji su mu rekli da skloni ruke od toga, jer bi inkriminirao samog sebe.

Dodao je da je pokušao da obavijesti londonsku policiju o Brukneru 2008. godine putem telefonske linije napravljene nakon nestanka Medlin Meken, ali da nikada nije dobio odgovor.

"Rekao sam da znam nekoga ko bi mogao imati neke veze s tim i dao im ime. Ali ništa se nije dogodilo. Ništa! Nikad me nisu pozvali nazad. Godine 2017. sam odslužio zatvorsku kaznu u Grčkoj. Kada sam čuo za 10. godišnjicu nestanka, sjetio sam se. Očigledno poziv uopšte nije pomogao. Tako sam ponovo kontaktirao policiju i onda su me saslušali", rekao je svjedok.

Inače, Medlin je sa porodicom boravila u Portugalu kada je nestala u maju 2007. Slučaj je već 16 godina misterija, jer njeno tijelo nikada nije pronađeno.

Prošlog mjeseca, istražitelji su pročešljali rezervoar u Algarveu u Portugalu potrazi za video kasetama, kamkorderom i pištoljem koje su bacili Helge i njegov saučesnik, nakon što su ukrali materijal iz Bruknerove kuće.

