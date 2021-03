Johnson&Johnson donira 400 miliona doza vakcina Africi

Kompanija Johnson&Johnson saopštila je da je dogovoreno da se afričkim zemljama donira 400 miliona doza vakcina protiv virusa korona.

Proizvođač lijekova navodi da će prema svom sporazumu s Afričkim fondom za akviziciju vakcinu osigurati do 220 miliona doza vakcina za 55 zemalja članica Afričke unije, a isporuka započinje u tromjesečju od jula do septembra. Fond će moći naručiti 180 miliona dodatnih doza od J&J, što je ukupno 400 miliona doza do 2022. godine.

Vakcina još uvijek mora dobiti odobrenje regulatora u afričkim zemljama, ali Svjetska zdravstvena organizacija odobrila ju je za hitnu upotrebu 12. marta, javlja AP.

J&J takođe ima probni sporazum s Gavijem, Savezom za vakcine, da pomogne u podršci programa Kovaks koji podržava SZO za dobivanje COVID-19 vakcina u 190 zemalja sa niskim i srednjim prihodima, od kojih su mnoge u Africi.

Johnson&Johnson i Gavi još trebaju potpisati ugovor o avansnoj kupovini kako bi do 2022. godine tom programu osigurali do 500 miliona doza vakcine J&J.

U kasnoj fazi testiranja, vakcina J&J spriječila je oko 67 odsto simptomatskih infekcija virusom korona i bila je 85 posto učinkovita u prevenciji teške bolesti, počevši od 28 dana nakon vakcinacije.