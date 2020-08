Jonjić: Ruska vakcina bi mogla biti efikasna

Hrvatski imunolog Stipan Jonjić izjavio je da bi kombinacija dva virusa u ruskoj vakcini protiv korona virusa mogla biti efikasna, ali da bi se stavila u upotrebu, to mora biti i dokazano.

"Objektivno, platforma te ruske vakcine nije jedina jer se koristi i u nekim drugim projektima od njih dvjestotinjak kojima je zajednički cilj doći do efikasne vakcine. Dakle, Rusi su koristili rekombinantne adenovirusne vektore koji nose gene SARS CoV-2. Konkretno, gene koji određuju S protein pomoću kojeg se virus veže za stanice i inficira ih. Rusi su zapravo koristili takva dva rekombinantna adenovirusa i očito dobili uspešnu indukciju imunološkog odgovora", objasnio je Jonjić u intervjuu za zagrebački "Jutarnji list".

On smatra, međutim, čudnim to što su, kako kaže, Rusi izašli iz konteksta uvriježenog ponašanja, a to je da se moraju proći sve faze ispitivanja koje se traže u naučnom svijetu.

"Svi ti podaci o rezultatima kliničkih ispitivanja moraju biti poznati regulatornim agencijama, a Rusi o tome nisu dali nikakve podatke", dodao je Jonjić.