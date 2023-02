Još dva snažna zemljotresa pogodila Tursku

​Tursku su pogodila dva nova, prilično snažna potresa. Jedan od 5,0, a drugi 5,1 magnitude.

Najsnažniji zemljotres koji je pogodio Tursku i Siriju imao je snagu od 7,8 stepeni po Rihteru.

Prema posljednjim informacijama u ove dvije zemlje poginulo je više od 2.200 ljudi, dok je nekoliko hiljada osoba povrijeđeno.

Pod ruševinama je i državljanin Bosne i Hercegovine.

#Earthquake (#deprem) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.1 5 km W of #Malatya (#Turkey) || 6 min ago (local time 18:33:35). Follow the thread for the updates pic.twitter.com/eNQpqWtvJ9