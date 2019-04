Još jedan Srbin likvidiran u Johanesburgu?

JOHANESBURG - Muškarac, za kog se vjeruje da je srpske nacionalnosti, upucan je ispred zgrade u kojoj je stanovao u Brajstonu u Johanesburgu.

Sudeći po navodima svjedokinje, prenose južnoafrički mediji, muškarca su napala dvije maskirane osobe i upucala ga hicima iz automatske puške, nakon čega je žrtva ostala mrtva na licu mjesta, prenosi "24njuz".

Takođe je rekla da ne zna ime ubijenog, ali je dodala da je riječ o "gospodinu iz Srbije".

Napadači su na mjesto ubistva navodno došli BMV-om.

Portparol policije Mavela Masondo potvrdio je za "Njuz24" da se ubistvo dogodilo i dodao da je pokrenuta istraga.

Da podsjetimo, ovo je još jedno u nizu ubistava srpskih državljana u Južnoj Africi.

Srbin ubijen u sačekuši na benzinskoj pumpi u Johanesburgu

Još jedan Srbin ubijen u Južnoafričkoj Republici

Srbin na motoru ubijen u sačekuši u Južnoj Africi

U maju je u Beogradu ubijen Gorgija Darmanović, koga su mediji opisivali kao “dvostrukog agenta iz Južnoafričke Republike“, a u julu je u JAR usmrćen Darko Kulić.

U septembru prošle godine Srbin Đorđe Mihaljević ubijen je u predgrađu južnoafričkog grada Johanesburga, prenijeli su lokalni mediji, a u oktobru je likvidiran još jedan muškarac čiji identitet nije saopšten, ali su tamošnji mediji navodili da je u pitanju državljanin Srbije.

Nakon toga, u martu ove godine, ubijen je Jugoslav S. (51) iz Beograda.

Suspects in a BMW opened fire on a man with an R4 rifle in the Highbury complex in Bryanston. Victim believed to be of Eastern European descent. Suspects ditched their car and set it on fire. @TeamNews24 pic.twitter.com/3MhRQVBcsX