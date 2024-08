Još jedan most dignut u vazduh: Putine, šta sad? (VIDEO)

Ukrajinci su uništili još jedan važan most u Kursku. Komandant ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva Mikola Oleščuk izjavio je danas da su ukrajinske snage "koje sprovode operacije u Kurskoj oblasti" uništile još jedan ključan most.

Riječ je o mostu preko rijeke Sejm, blizu sela Zvanoe.

Oleščuk je na Telegramu objavio video snimak na kojem se vidi "precizan" vazdušni udar na most, prenosi Kijev independent.

"Jedan most manje!", naveo je on, prenosi Tanjug.

Kao što se vidi na snimku, most je ozbiljno oštećen i praktično neupotrebljiv za saobraćaj, piše B92.

Do sada su preko tog mosta redovno stizale ruske zalihe iz unutrašnjosti i vjerovatno je to razlog za napad na most.

To je svakako značajan udarac za Ruse, ali i taktički potez Ukrajinaca, koji na ovaj način učvršćuju svoju poziciju duboko u Rusiji.

Vazduhoplovstvo Ukrajine objavilo je snimak porušenog mosta.

Ukrainian Air Forces show footage of one more Russian bridge being destroyed in the Kursk direction. pic.twitter.com/diox5VaNXx — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 18, 2024

