Još jedan skandal u Njemačkoj, Špan bacio stotine miliona evra na testove?

Njemački ministar zdravlja Špan omogućio je privatnicima da od države naplaćuju do šest evra za materijal za jedan brzi test na koronu, iako je realna cijena daleko manja. To je nova u nizu afera koje pogađaju ministra.

Odluka njemačkog ministra zdravlja, demohrišćanina Jensa Špana, državu bi mogla da košta milione evra, pokazuje istraživanje javnih servisa NDR, WDR i lista Zidojče cajtung.

Uredbom o testiranju na virus korona, donesenom početkom marta, Špan je odobrio privatnim centrima da samo materijal za jedan brzi test državi naplate do devet evra, a od aprila do šest evra. Spornom uredbom Špan je otvorio vrata mnogima koji su u tome prepoznali dobar biznis. Testiranja plaća država, a materijal za testove ju je mjesečno koštao više od 200 miliona evra - na to još dolazi i naknada od dvanaest evra po urađenom testu.

Sebastijan Fidler, predsjednik saveza njemačkih kriminalističkih službenika, za Španov poduhvat kaže da "nije ništa drugo nego poziv na prevaru".

Jer, još u aprilu je cijena jednog seta za testiranje bila između 2,50 i 2,80 evra. Dobavljači kažu da centri za testiranje trenutno po komadu plaćaju od 1,80 do dva evra. Sada čak i u supermarketima brzi testovi mogu da se kupe za dva evra. Početkom godine privatni centri su materijal za jedno testiranje u prosjeku državi naplaćivali do šest evra.

Vještački visoke cijene

Još početkom maja jedan insajder je putem mejla upozorio Ministarstvo zdravlja na taj problem. Ako se materijal za jedan test naplaćuje više od tri evra, onda bi, kako je navedeno, to trebalo "detaljnije ispitati".

Insajder je opisao i moguće dogovore između trgovaca koji prodaju testove i centara za testiranje. Riječ je o "vještački podignutim prodajnim cijenama". U reformisanoj Španovoj uredbi o testiranju upravo bi tri evra, koja navodi insajder, trebalo da budu nova paušala za troškove materijala.

Maske od milijardu evra u spalionici

Pored skandala sa brzim testovima, Ministarstvo zdravlja i ministra Jensa Špana trese i skandal sa maskama. Kako smo ranije pisali, ministarstvo je prošle godine navodno nabavilo stotine miliona neupotrebljivih maski iz Kine koje će morati da se unište. Maske su plaćene oko milijardu evra.

Španovo ministarstvo je čak, prema pisanju nedjeljnika Špigel, pokušavalo da maske, umjesto u redovnu upotrebu, podijeli primaocima socijalne pomoći, osobama sa invaliditetom i beskućnicima.

Ministar zdravlja te kritike odbacuje i tvrdi da su maske bile provjerene, kao i da su sigurne u zaštiti od infekcija, iako nemaju EU sertifikat. On je istakao i da je razočaran koalicionim partnerom, Socijaldemokratama, koje su ga oštro kritikovale. "Tamo odakle ja dolazim, partneri kažu da im je žao ako su pogriješili, a to u ovom slučaju očigledno se ne može očekivati."

Niz afera tokom pandemije

Proteklih mjeseci su se saznalo se da se nekoliko poslanika Demohrišćana obogatilo prilikom nabavke zaštitnih maski nakon čega je nekoliko njih dalo ostavke na političke položaje. Radi se provizijama i od više miliona evra za posredovanje u nabavci maski. I ova afera značajno je naškodila konzervativcima samo nekoliko mjeseci pred izbore.

Jens Špan, na početku pandemije kada su uvođene stroge mjere još jedan od najpopularnijih političara Njemačke, žestoko se srozao u očima javnosti proteklih mjeseci. Saznalo se i da je u oktobru, baš na dan kad je upozorio da su privatne sjedeljke i žurke najveći problem u pandemiji, Špan otišao na večernju sjedeljku u Lajpcig.

Ta je sjedeljka sa desetak ljudi bila unosna - gosti su zamoljeni da daju priloge za Španovu kampanju za izbore za Bundestag, ali da uplate po 9.999 evra.

Zašto baš ta suma? Zato što donacije od deset hiljada evra ili više moraju javno da se objave.

Nedavno je za drugi veliki talas korone Špan okrivio građane balkanskih i turskih korijena koji su navodno prošlog ljeta masovno unijeli virus u Njemačku. Kako je već pisao DW, brojke su opovrgle tu Španovu tvrdnju.