Grčku je danas pogodio zemljotres magnitude 4,4 stepena po Rihteru.

Podrhtavanje tla osjetilo se 148 kilometara zapadno od grada Larise, oko 16.50 sati po lokalnom vremenu.

Još uvijek nije poznato više informacija, prenosi b92.

M4.4 #earthquake (#σεισμός) strikes 19 km NW of #Ioánnina (#Greece) 12 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/rYCED1ckxK