Jul bio najtopliji mjesec u istoriji: "Ovo je uznemiravajuće"

Na svijetu je prošlog mjeseca oboren veliki rekord - jul je bio najtopliji mjesec ikada izmjeren u istoriji, prema podacima koje je danas objavila američka Nacionalna agencija za istraživanje okeana i atmosfere (NOAA).

"Jul je obično najtopliji mjesec u godini na svijetu, ali je jul 2021. bio najtopliji taj mjesec ikada zabilježen", saopštio je Rick Spinrad, voditelj NOAA.

Rekao je da ovaj rekord "naglašava uznemirujući put koji su postavile klimatske promjene".

Najtopliji mjesec od kada su počela mjerenja

(2 of 5) #July 2021 global surface temp was 1.67°F (0.93°C) above avg -- making it the hottest July recorded to date.https://t.co/xKGLizOml4 via @NOAANCEIclimate #StateOfClimate report #July2021 pic.twitter.com/8hHkF8ndVM