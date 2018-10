Junker: Britanci neinformisani, misle da EU napušta njih

BRISEL - Diskusija u Britaniji u vezi sa njenim napuštanjem EU i dalje je daleko od realnosti, rekao je predsjednik Evropske komisije Žan-Klod Junker na javnom forumu u Frajburgu u Njemačkoj.

"Ponekad stičem utisak da Britanci misle da smo mi ti koji napuštaju Veliku Britaniju, ali je upravo obrnuto", rekao je on.

Junker je dodao da britanska javnost nikada nije informisana na pravi način o posljedicama napuštanja bloka.

"Nikada u Britaniji nije organizovana prava referendumska kampanja u smislu informisanja javnosti", rekao je on odgovarajući na na pitanje o mogućnosti za drugi referendum o članstvu u EU.

On je rekao da Britanci, uključujući ministre u Vladi, tek sada otkrivaju koliko je to složeno i koliko se novih pitanja pojavljuje.

"Ako pregovori o vazdušnom saobraćaju ne budu uspješni onda nijedan britanski avion više ne može da sleti na kontinent. Ljudi to uopšte nisu znali, a to im je trebalo reći", rekao je on.

Junker, bivši premijer Luksemburga, rekao je da je Brexit pitanje prošlosti i da on želi da se pozabavi budućnošću EU sa 27 članica.

"Mi smo u sredini ovih teških pregovora i ja zaista želim da nađemo dobar način saradnje sa Britancima kao prijateljima. Moramo ovo zadržati na civilizovanom nivou", rekao je Junker.