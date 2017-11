Junker: Katalonski separatizam "katastrofa na više načina"

MADRID - Katalonski separatizam je "katastrofa na više načina" na čijem će sprečavanju Evropska unija raditi u znak podrške jedinstvenoj Španiji, rekao je predsjednik Evropske komisije Žan-Klod Junker u intervjuu španskom listu "El Pais".

"Katalonija je ogromna briga. Ne dopada mi se situacija koju je izazvala. To je katastrofa na više načina koja je dovela do napetosti u političkoj atmosferi, podijelila špansko i katalonsko društvo, izazvalo probleme u porodicama, između prijatelja. To je tužno", rekao je Junker.

On je uputio poruku smijenjenom predsjedniku katalonske vlade Karlesu Pudždemonu da katalonski separatisti "ne smiju da potcijene široku podršku koju (španski premijer) Marijano Rahoj ima širom Evrope", prenosi AP.

Predsjednik EK je, u intervjuu španskom listu, naveo da poštuje identitet i različitost regiona u Evropi, ali je napomenuo da to ne znači da će EU podržati te regione u svim njihovim "opasnim poduhvatima" koji su, kaže, ponekad "strahovito pogrešni".

"A naročito kada neko jednostrano proglasi nezavisnost na osnovu referenduma za koji nema dovoljno garancija", istakao je on.

Junker je rekao i da španska i katalonska vlada mogu da se raspravljaju u vezi sa stepenom samouprave, ali je naglasio da je Evropa "klub zemalja" te da ne može da prihvati da se regioni suprotstavljaju državama, "pogotovu kad su izvan zakona".

Osvrnuvši se na izbore u Kataloniji koji će biti održani u Kataloniji idućeg mjeseca, on je zaključio da bi oni "mogli i trebalo bi da poboljšaju situaciju".

Predizborne ankete nagovještavaju tijesnu trku između stranaka koje su za otcjepljenje Katalonije od Španije i onih koje žele da ta pokrajina ostane dio Španije.