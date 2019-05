Junker: Nije potreban novi referendum, već kompromis

BRISEL - Predsjednik Evropske komisije Žan-Klod Junker izjavio je da je ono što ne voli u diskusiji u Velikoj Britaniji to što sve ukazuje na to da je toj zemlji važnije da zamijeni premijera nego da unutar sebe pronađe kompromis.

Junker je rekao CNN-u da ne smatra da bi Velika Britanija trebalo da održi novi referendum o članstvu u EU jer "rezultat ne bi bio drugačiji od prethodnog".

"Nadam se da će međusobno postići saglasnost i da će izaći iz članstva EU do kraja oktobra. Mislim da im je patriotska dužnost da postignu sporazum", naglasio je Junker.

Prema njegovim riječima, EU ne interesuje identitet novog premijera već Sporazum o povlačenju koji Britanci treba da usvoje u parlamentu.

Predsjednik Evropske komisije je za premijera Terezu Mej rekao da je to sposobna žena, ali da to zbog drugih ne može da pokaže.

Junker je nacionaliste nazvao glupim jer su "zaljubljeni u svoje zemlje i ne vole one koji dolaze iz daleka".

On je istakao da "on voli one koji dolaze iz daleka i da treba djelovati solidarno prema onima koji su u težoj situaciji".

Junker odlazi sa funkcije predsjednika Evropske komsije u novembru.