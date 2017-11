Junker: Poštujem špansku poziciju, Pudždemon da ne potcjenjuje

BRISEL - Predsjednik Evropske komisije Žan Klod Junker izjavio je da poštuje poziciju španske vlade.

"Znate li zašto? Ja sam za one koji poštuju zakon. EU je zasnovana na vladavini prava, a ono šta su uradili moji katalonski prijatelji je suprotno od toga - kršenje zakona. Ja sam uz one koji poštuju ustavni okvir i ne mogu da podržavam one koji ga krše", rekao je Junker za španski El pais.

Kada ga je novinar španskog lista upitao da li ima poruku za bivšeg katalonskog lidera Karlesa Pudždemona, Junker je rekao da katalonski lideri ne bi smjeli da potcjenjuju podršku koju Rahoj ima od ostatka Evrope, kao i da bi bilo potpuno pogrešno kada bi to učinili.

Junker je podsjetio da je do prije nekoliko nedjelja katalonska vlada bila ubijeđena da će nezavisnost Katalonije biti priznata, ali da sada bivši katalonski lider Pudždemon govori nešto sasvim drugačije - da postoji alternativa za nezavisnost.

"Ako je on jednom vjerovao da ćemo ga podržati, trebalo bi da odustane od te ideje - nećemo to učiniti. Nijedna vlada zemlje članice EU neće podržati ono što se desilo u Kataloniji nakon 1. oktobra", rekao je Junker.

Upitan da prokomentariše šta će se dogoditi ukoliko katalonske stranke koje su za nezavisnost pobjede na regionalnim izborima zakazanim za 21. decembar, Junker je kazao da ne bi trebalo da ga pitaju o hipotetičkim scenarijima.

"Želim da vidim da Španija koristi svu svoju snagu i inteligenciju da to usmjeri ka sretnom završetku, ili bar prihvatljivom završetku", rekao je Junker.

On je dodao da je za dijalog, ali da nije na njemu da ga organizuje.

"Dijalog je uvijek bolji od primjene sile, ali vjerujem da to nikada nije bila namjera španskog premijera (Marijana) Rahoja. Španska vlada je ta koja mora da zavede red", rekao je on.