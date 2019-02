Junker odgovorio na poziv supruge usred govora na samitu

Predsjednik Evropske komisije Žan-Klode Junker nasmijao je sve prisutne kada je odlučio odgovoriti na telefonski poziv svoje supruge usred govora na samitu EU i Arapske lige koji je održan u Egiptu u ponedjeljak, prenosi RT.

Mobitel je zazvonio tri puta, a Junker je odlučio nakratko prekinuti govor i javiti se.

Prisutnim novinarima je kazao da je dobio poziv od "glavnog osumnjičenog", tj. od njegove supruge, pri čemu je izazivao smijeh u publici. Zatim je sasvim opušteno nastavio sa svojim govorom.

WATCH: Jean-Claude Juncker answers a phone call during the EU-Arab League summit in Sharm El Sheikh. 'It was the usual suspect... my wife!', he says. pic.twitter.com/YDhpMFrNRW