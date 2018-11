Junker ponovo nasmijao svijet, ovaj put rasparenim cipelama

Žan Klod Junker (63), predsjednik Evropske komisije, koji je prije nekoliko mjeseci dospio u žižu javnosti kada se pijan teturao u Briselu tokom NATO samita, ponovo je privukao pažnju medija,ovoga puta zbog različitih boja cipela.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak Junkera na kojem se vidi kako ima jednu crnu, a jednu braon cipelu.

Novi ispad dogodio se tokom konferencije za medije, kojima nije promakla Junkerova različita obuća, prenosi "Telegraf.rs".

"Ovo je šef EU Junker koji želi EU vojsku. On drži konferenciju za novinare noseći jednu crnu i jednu braon cipelu",- piše u opisu snimka koji je šerovan na Twitteru.

Odmah su uslijedile kritike u komentarima, a mnogi su istakli kako je "vjerovatno ponovo pijan".

Da podsjetimo, prije nekoliko mjeseci na NATO samitu Junker se pojavio pijan i jedva je stajao na nogama, a snimak na kojem se tetura odmah je obišao svijet. Ubrzo je Junker demantovao da je bio pijan na samitu.

