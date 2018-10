Junker zaplesao na bini, imitira Mejevu?

BRISEL - Predsjednik Evropske komisije Žan-Klod Junker danas je u govoru u Evropskom komitetu regiona pozvao na "sprečavanje marša ka ''ne-Evropi'' čija su inspiracija glupi nacionalisti".

"Moramo reći 'ne' svim populističkim pokretima. Pravim razliku između evroskeptika, koji imaju svoje zahtjeve, u odnosu na ograničene populiste i glupe nacionaliste. Oni nisu ista stvar. Moramo da spriječimo ovaj marš ka ne-Evropi čija su inspiracija glupi populisti i ograničeni nacionalisti", poručio je Junker u govoru na otvaranju Evropske nedelje gradova i regiona.

Ansa prenosi da je Junker, izlazeći na binu, otplesao par koraka uz zvuke klavira i podseća da je slično učinila i britanska premijerka Tereza Mej prilikom dolaska na nedavni kongres njene Konzervativne partije, samo uz melodije pjesme grupe "Abba".

Rojters navodi da je Junker ovim malim plesom, na koji se odlučio pošto uvodna muzika nije prestajala iako je on bio spreman za govor, izazvao smeh okupljenih, na koji je predsjednik Evropske komisije uzvratio velikim osmehom.

Iako je Junkerov portparol kazao da improvizovani performans bivšeg premijera Luksemburga "nije bio usmjeren protiv bilo koga" i dodao da predsjednik Evropske komisije "gaji veliko poštovanje" prema Mejovoj, britanski mediji javili su da je ovaj ples djelovao kao ruganje na njen račun.

Ona je prošle nedjelje izašla na binu torijevske konferencije uz taktove "Abbine" pjesme "Dancing queen", što je bio geg na sopstveni račun pošto je tokom nedavne posjete Južnoj Africi plesala sa djecom školskog uzrasta. Na toj konferenciji Mejova je u govoru pozvala svoju podijeljenu stranku da stane iza njenih napora usmjerenih ka postizanju uređenog britanskog izlaska iz Evropske unije.

Rojters navodi da je pro-Brexitovski "Daily Mail" objavio da je delovalo da je Junker plesom "ismijavao" Mejovu May, a sličnog mišljenja je i televizija ITV.

Is this @JunckerEU mocking @theresa_may 's Abba dance at a speech to the Committee of the Regions?



I am saying yes. What say you @MargSchinas or @Mina_Andreeva ? pic.twitter.com/qyzHddY3oJ