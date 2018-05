Južna Koreja: Američke trupe da ostanu i nakon mirovnog sporazuma

SEUL - Južna Koreja saopštila je danas da pitanje američkih trupa stacioniranih u toj zemlji, nije povezano ni sa jednim budućim mirovnim sporazumom sa Sjevernom Korejom, kao i da bi američke snage trebalo da ostanu čak i ako se takav sporazum potpiše.

"Američke trupe u Južnoj Koreji su pitanje saveza Južne Koreje i SAD. To nema nikakve veze sa potpisivanjem mirovnih ugovora", izjavio je portparol Plave kuće, odnosno predsjedništva Južne Koreje Kim Eu kjeom, prenosi Rojters.

On je to rekao odgovarajući na pitanje novinara o kolumni koju je napisao savjetnik južnokorejskog predsjednika Mun Čung in, a u kojoj je naveo da bi bilo teško da se opravda prisustvo američkih snaga u Južnoj Koreji ukoliko bi mirovni sporazum bio potpisan.

U Južnoj Koreji sada se nalazi 28.500 američkih vojnika, za koje je Sjeverna Koreja tražila da se povuku, navodeći to kao jedan od uslova za odustajanje od nuklearnog i raketnog programa.