Južna Koreja: Oko 37.000 izviđača evakuiše se zbog tajfuna (VIDEO)

SEUL - Oko 37.000 izviđača, učesnika Svetskog skupa skauta u Južnoj Koreji, evakuiše se danas u više od 1.000 autobusa zbog dolaska tajfuna Kanun.

Većina preostalih izviđača iz 156 zemalja biće odvedene sa lokacije u jugozapadnom okrugu Buan u 128 smještajnih objekata u osam provincija i gradova, uključujući glavni grad Seul, rekao je jutros južnokorejski ministar unutrašnjih poslova Li Sang-min.

Zvaničnici su ranije rekli da obezbjeđuju prostore za skaute u vladinim centrima za obuku i obrazovnim objektima, kao i hotelima, objavio je "The Guardian".

Li je naveo da će izviđači nastaviti svoje programe tokom preostalih pet dana skupa.

Evakuacija iz kampa u okrugu Buan počela je jutros, a prvi autobus prevozio je izviđače sa Tajvana.

Ukupno 1.014 autobusa za evakuaciju, pratiće četiri policijska helikoptera i 273 policijska patrolna automobila.

Svjetski skup skauta u Južnoj Koreji prije ovoga se suočio sa toplotnim talasom, zbog čega su delegacije pojedinih zemalja već napustile skup, uključujući SAD i Veliku Britaniju.

Južnokorejska meteorološka agencija saopštila je da se očekuje da će Kanun u četvrtak ujutru doći do Južne Koreje, sa potencijalnim vjetrovima jačine do 154 kilometara na sat, a da bi jug zemlje, uključujući Buan, tajfun mogao da pogodi već sutra.

Hundreds of people have collapsed at a global scout jamboree in South Korea amid heat exhaustion pic.twitter.com/mdMVDu4wiM