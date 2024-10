Južnokorejci tvrde da znaju šta će Sjeverna Koreja tražiti od Moskve u zamjenu za slanje vojnika

Sjeverna Koreja će vjerovatno tražiti taktičko nuklearno oružje i tehnologiju interkontinentalnih balističkih raketa od Rusije u zamjenu za slanje vojnika koji treba da pomognu Moskvi u ratu sa Ukrajinom, rekao je danas južnokorejski ministar odbrane Kim Jong-Hjun, nazvavši to opasnom eskalacijom.

“Postoje velike šanse da će Sjeverna Koreja, u zamjenu za vojno raspoređivanje, vrlo vjerovatno tražiti transfer tehnologije u različitim oblastima“, rekao je Kim, navodeći taktičko nuklearno oružje, interkontinentalne balističke rakete i podmorničku tehnologiju, prenosi AP.

Kim i američki ministar odbrane Lojd Ostin, koji su imali zajedničko obraćanje u Pentagonu, pozvali su Sjevernu Koreju da povuče svoje trupe, prenosi Tanjug.

Ostin je saopštio da sjevernokorejske trupe koje nose ruske uniforme i rusku opremu kreću u oblast Kursk u blizini Ukrajine, što je, kako je rekao, opasan i destabilizujući razvoj događaja.

On je rekao da zvaničnici razgovaraju o tome šta da se radi u vezi sa raspoređivanjem sjevernokorejskih vojnika, za koje je rekao da ima potencijal da proširi ili produži sukob u Ukrajini. Upitan da li bi to moglo da podstakne druge države da se direktnije uključe u sukob, Ostin je priznao da bi to moglo „ohrabriti druge da preduzmu akciju“, ali nije iznosio više detalja.

Ostin je rekao da je prilično velika vjerovatnoća da će Rusija koristiti sjevernokorejske trupe u borbi.

SAD su ranije iznijele procjenu da se trenutno u Rusiji nalazi oko 10.000 sjevernokorejskih vojnika.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.