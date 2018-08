Kad Tramp oboji američku zastavu

VAŠINGTON - Predsjednik SAD Donald Tramp posjetio je zajedno sa suprugom Melanijom Tramp i ministrom zdravlja Aleksom Azarom dječiju bolnicu u Ohaju.

Tramp se kratko vrijeme družio sa mališanima, te je sa njima za stolom crtao i bojio.

Jedan od zadataka bio je i da se oboji američka zastava, a Tramp, već poznat po nekim gafovima, napravio je grešku.

The opioid crisis is one of our top priorities at HHS, with a drumbeat of action on the full range of efforts where we can assist local communities. Today, I joined @POTUS & @FLOTUS in Ohio to learn how states and communities are responding to the challenge of opioid addiction. pic.twitter.com/NwxSoeNznA