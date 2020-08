Kada ćemo znati da li je vakcina sa Oksforda efikasna?

Da li je vakcina koju razvija univerzitet Oksford efikasna u borbi protiv koronavirusa moglo bi da se zna u oktobru.

Do tada će biti poznati rezultati ispitivanja u Ujedinjenom Kraljevstvu, SAD, Brazilu i Južnoj Africi, saopštila je kompanija "AstraZeneka" koja namjerava da proizvede dvije milijarde doza do kraja sljedeće godine.

Iz kompanije za "BBC" kažu da se nadaju da će "imuni odgovor trajati najmanje 12 mjeseci, ali možda i 24 ili duže".

Ako zaštita nestane poslije godinu dana, to bi značio da bi svake godine morala da se prizvodi vakcina poput one za sezonski grip. Rana istraživanja ove vakcine protiv korona virusa pokazuju da može da obuči imuni sistem, ali nije poznato da li je to dovoljno da ponudi zaštitu.

Podaci iz ovih istraživanja sugerišu da dvije doze daju jači odgovor nego jedna, a "AstraZeneka" kaže da traga za "najefikasnijom dozom".