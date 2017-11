Kadirov: Spreman sam umrijeti za Putina

GROZNI - Ramzan Kadirov, čelnik ruske republike Čečenije, rekao je da je spreman umrijeti za Vladimira Putina i podnijeti ostavku ukoliko mu to bude naređeno.

Kadirov je to izjavio u susret federalnim predsjedničkim izborima koji bi trebali biti održani iduće godine i koji su pokrenuli lične razmirice među nekim političarima, javlja Reuters.

Četrdesetjednogodišnji Kadirov govorio je u intervjuu koji je emitovan na državnoj televiziji u nedjelju naveče. Nije morao dugo čekati na pozitivne reakcije iz Kremlja.

- Kadirov je u više navrata rekao da je on, figurativno govoreći, dosljedan i posvećen član Putinovog kruga pristalica i planira nastaviti raditi ondje i kako mu predsjednik zemlje naredi. On nije rekao ništa drugačije i to je smjer u kojem se krećemo. Ramzan ostaje i dalje čelnik republike - rekao je novinarima u ponedjeljak Dmitri Peskov, portparol Kremlja.

Kadirov je naveo da je njegov san da jednog dana napusti svoju, kako je kazao, veoma tešku dužnost. On je rekao da, ukoliko to bude zatraženo od njega, on bi mogao predložiti nekoliko kandidata koji bi mogli preuzeti njegovu poziciju.

Kadirov, koji sebe naziva "Putinovim vojnikom", iznosio je i ranije slične izjave. On je Putina opisao kao idola, rekavši da je "spreman umrijeti za njega, ispuniti svaku naredbu".