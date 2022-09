Kadirov najavljuje iznenađenje za ukrajinske snage

GROZNI - Borci tima "Akhmat" pripremaju "zanimljivo iznenađenje" za ukrajinske snage, napisao je danas lider Čečenije Ramzan Kadirov na svom Telegram kanalu.

On je naveo da "neće još da otkriva šta to ukrajinskim milicijama priprema tim za denacifikaciju Ukrajine predvođen Sultanom Rašajevim, jer će se to uskoro saznati", prenosi Tass.

Kadirov ističe da su sve akcije boraca precizno planirane i napomenuo da se specijalna vojna operacija uspješno odvija na području odgovornosti čečenskih snaga, zahvaljujući njihovom herojstvu, kao i racionalizovanoj saradnji sa zajedničkim snagama.