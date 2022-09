Kadirov ostaje na mjestu lidera Čečenije

GROZNI - Vođa ruske regije Čečenije, Ramzan Kadirov povukao je komentare od odlasku s vlasti i rekao da sada namjerava da obori rekord od 27 godina u obavljanju dužnosti regionalnog lidera.

Kadirov je na Telegramu 5. septembra napisao da je izjavu koju je dao dva dana ranije o mogućoj ostavci dao kako bi “provjerio šta mislite.”

On je dva dana prije toga napisao da je nakon 15 godina kao regionalni lider u Rusiji "došlo moje vrijeme".

Međutim, u svojoj posljednjoj objavi na Telegramu, Kadirov je napisao da je saznao da je neimenovani ruski političar bio regionalni lider 27 godina, pa je "odlučio da obori taj rekord".

"Vidjećemo mogu li to prestići", napisao je Kadirov i dodao da "nema pravo" sada da napusti funkciju.

He will continue to serve "I can leave only by asking the people and the President of Russia” - Ramzan Kadyrov said that he would not leave his post because he “has no right to do so” Ramzan Kadyrov denied reports that he was going to leave the post of head of Chechnya pic.twitter.com/fXQvIMO4Y1