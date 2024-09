Kadirov se žali na Maska: Tvrdi da mu je isključio Cybertruck (VIDEO)

Prije mjesec dana čečenski vođa Ramzan Kadirov hvalio se novim Tesla Cybertruckom. Sada, ima pritužbe.

Njegov Cybertruck bio je naknadno opremljen "mašinkom", odnosno oružjem, ali sada je Kadirov objavio na Telegramu da Ilon Mask "prvo šalje skupe poklone, a onda ih isključuje".

Iz objave se može razaznati da je Tesla daljinski isključila i onesposobila Cybertruck.

Chechen leader Ramzan Kadyrov said he received a Tesla Cybertruck from Elon Musk. pic.twitter.com/BTCX5npWb6