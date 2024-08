Kadirov vozi sajbertrak sa mitraljezom, tvrdi da je vozilo dobio od Maska (VIDEO)

GROZNI - Lider ruske Čečenske republike Roman Kadirov rekao je danas da je od izvršnog direktora Tesle Ilona Maska dobio električno vozilo, pikap sajbertrak i da je zadovoljan automobilom nakon probne vožnje.

''Dobio sam Teslin sajber-kamion od uvaženog Ilona Maska. Sa zadovoljstvom sam testirao novu opremu i lično sam se uverio da nije slučajno što se zove sajberzvijer", napisao je Kadirov na Telegram kanalu, prenosi Tanjug.

Kadirov je na auto, kako se vidi, montirao mitraljez, prenosi Index.

On je dodao da će vozilo biti premješteno u ruski Sjeveroistočni vojni okrug, gdje smatra da će sajbertrak biti veoma tražen zbog svojih karakteristika, prenosi RIA Novosti.

Kadirov je takođe pozvao Maska da posjeti glavni grad Čečenije Grozni.

Kadyrov said he received a Tesla Cybertrack from Elon Musk. He promised to send it to the "special military operation" zone and attached a machine gun to it. "Elon, thank you! Come to Grozny, I will receive you as the most dear guest! I do not think that our Russian MFA will be… pic.twitter.com/m72fg2G2PU