Kajl Skot: Plan Zapada u 11 tačaka ne postoji

BEOGRAD - Ne postoji "plan Zapada o Kosovu", nema koordiniranog prijedloga članica Kvinte i ne postoji plan u jedanaest tačaka, ističe za današnji "Blic" ambasador Amerike u Srbiji Kajl Skot odgovarajući na pitanje da li je na sastanku u Vašingtonu usvojen plan, obavezujući za Srbiju.

Komentarišući pitanje da su se u javnosti pojavile tvrdnje da su države Kvinte - SAD, Nemačka, Francuska, Britanija i Italija - usvojile razrađen plan pritisaka i ucjena čiji je krajnji cilj slom Srbije, odnosno potpuna nezavisnost i odvajanje Srbije i Rusije, Skot kaže da je uobičajeno da se države sreću s vremena na vrijeme i razgovaraju.

"Normalna diplomatska praksa je da se zemlje koje imaju slične stavove sastaju s vremena na vrijeme kako bi razmijenile mišljenja i uskladile svoju politiku. Međutim, ne postoji "plan Zapada o Kosovu", nema koordiniranog prijedloga članica Kvinte i ne postoji plan u jedanaest tačaka. Sve su to fantazije maštovitih medija", tvrdi Skot.

On dodaje da je cilj dijaloga u Briselu o Kosovu normalizacija odnosa, ali i da bi bilo koji dogovor opstao na Kosovu on mora da bude plod pregovora lidera Beograda i Prištine.

"SAD se slažu sa svojim evropskim saveznicima i partnerima da bi cilj dijaloga u Briselu trebalo da bude sveobuhvatna normalizacija odnosa primjenom pravno obavezujućeg dokumenta. No, kao što smo to istakli mnogo puta do sada, da bi takav dogovor izdržao test vremena on mora proisteći direktno iz pregovora političkih lidera Prištine i Beograda", poručuje ambasador SAD.