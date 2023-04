"Kako Mađarska, članica NATO, može da bude za Rusiju?"

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski smatra da ponašanje Mađarske i njeni odnosi sa Rusijom ne odgovaraju statusu članice NATO.

Kako prenosi "Evropska pravda", on je to rekao pred finskim, švedskim, danskim i norveškim novinarima.

„Kako riješiti spor sa Budimpeštom? Čini mi se da postoji političko zapetljavanje političkih elita u Mađarskoj. Veoma je čudna situacija, može li jedna NATO zemlja biti za Rusiju i protiv NATO", rekao je Zelenski.

Prema njegovim riječima, članica NATO ne može podržavati zemlju koju Alijansa naziva neprijateljem.

"Smatram da je to neprimjereno ponašanje. Govorim svoje subjektivno mišljenje. Biti saveznik nije samo riječ, to je značenje. To je zajednica država sa istim pogledom na bezbjednost, na vrijednosti. Oni drugačije tretiraju određene momente, međutim, postoji sporazum o savezu, kojim jedni druge štite uz odgovarajuće vrijednosti", rekao je Zelenski.

On je dodao da, ukoliko sve članice NATO nazivaju Rusiju neprijateljem, onda jedna zemlja ne može da kaže "ne, Rusija je naš saveznik".

"To tako ne može biti. Dakle, vi više onda niste saveznik alijanse. I zato, ako ste članica saveza, ali de fakto radite protiv, ne bi trebalo da savjetujete Ukrajini da uđe u NATO ili ne. I ne treba da stvarate prepreke", dodao je on.

Premijer Mađarske Viktor Orban usprotivio se izjavi generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga tokom posjete Kijevu da Ukrajina jednog dana treba da postane članica Alijanse.