Kako Vuhan - epicentar pandemije izgleda nakon otvaranja noćnih klubova

Vuhan, epicentar pandemije korona virusa, ponovo je otvorio noćne klubove, dok ostatak svijeta o tome za sad može samo da sanja.

Noćni život u Vuhanu vraća se u punom jeku gotovo sedam mjeseci nakon što je grad uspostavio strogo zatvaranje. Mladi partijaneri odlično su prihvatili ovu odluku i sada proživljavaju katarzu, piše "Wion".

Društvenim mrežama šire se snimci partijanja, a takve scene u ostatku svijeta trenutno su nezamislive. Mladi stanovnici Vuhana uživaju u izlascima, gužvi, druženju u klubovima i hrani na uličnim štandovima. Čini da se dobro nadoknađuju izgubljeno vrijeme tokom perioda zatvaranja.

"Osjećam se kao da živim neki drugi život nakon prvog talasa epidemije u Vuhanu", rekao je Žang Kviong (29) koji je rođendan proslavio s prijateljima u prepunoj pivnici.

One night in Wuhan: COVID-19's original epicenter re-learns how to party, almost seven months after the city lifted its stringent lockdown https://t.co/tH4u23cxk0 Aly Song pic.twitter.com/u8ogjqJpDM