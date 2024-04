Kako je izgledao napad Irana, Izrael čuva Gvozdena kupola

Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se sinoć i tokom noći najmanje pet puta na sjeveru Izraela.

Sa teritorije Irana lansirano je 185 dronova, 36 krstarećih raketa i 110 projektila klase zemlja-zemlja.

Iranski lideri su nedjeljama obećavali da će se osvetiti za smrt dvojice najviših komandanata Iranske revolucionarne garde koji su ubijeni u vazdušnom napadu na iranski konzulat u Damasku, u Siriji, 1. aprila.

Odmazda je stigla sinoć u vidu desetina dronova, krstarećih raketa i projektila zemlja-zemlja.

Ovi napadi, za razliku od drugih u prošlosti, eksplicitno i direktno dolaze od iranske vlade i njene vojske, piše RTS.

Izraelski zvaničnici su u večernjim časovima najavili da će prvi talas iranskih dronova stići do izraelskog vazdušnog prostora između 01.40 i 2 časa poslije ponoći, a izraelski vazdušni prostor je zbog toga i zatvoren. Iran je ubrzo lansirao i drugi, pa i treći talas dronova.

Prije ponoći Izrael je počeo da presreće iranske bespilotne letelice iznad Jordana i Sirije, zahvaljujući "vazdušnom kišobranu" koji su postavile SAD u saradnji sa regionalnim saveznicima.

Vazdušno-kosmičke snage Irana ispalile su prije ponoći i prvu seriju balističkih raketa na ciljeve "duboko na okupiranim teritorijama", javila je tada agencija IRNA.

Takvim raketama potrebno je desetak minuta da stignu do teritorije Izraela, za razliku od prethodno ispaljenih dronova kojima je potrebno i po nekoliko sati. Sa teritorije južnog Libana i militantna grupa Hezbolah lansirala je rakete na Golansku visoravan, na izraelsku vojnu bazu.

Iranska misija pri UN objavila je nešto poslije ponoći da je operacija završena.

”Ova stvar se može smatrati završenom. Ukoliko, pak, režim u Izraelu napravi sljedeću grešku, iranski odgovor će biti znatno žešći”, navela je iranska misija pri UN.

Izrael navodi da je 99 odsto projektila presretnuto i da je pričinjena minimalna šteta.

IDF je u objavi na Iksu (Tviter) objavio da je uspješno presreo većinu projektila korišćenjem sistema "Strijela", ali i uz pomoć partnerskih zemalja.

Izrael ima na raspolaganju i Gvozdenu kupolu, sistem protivvazdušne odbrane koji je od 2011. uspio da presretne više od 90 procenata pristiglih projektila.

Deset baterija Gvozdene kupole raspoređeno je širom zemlje. Gvozdena kupola je namijenjena raketama kratkog dometa.

Israel being hit by hundreds of Iranian missiles tonight. This is only self defence. Never forget Israel is the aggressor. pic.twitter.com/aZ4PbN8h5n