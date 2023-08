Kako je jedna kuća preživjela požar na Havajima? (FOTO)

Nakon što je Lahajnu, grad na havajskom ostrvu Maui, potpuno uništio požar, jedna kuća sa crvenim krovom u Ulici Front 271 ostala je ponosno da stoji usred pepela i ruševina.

Objekat star skoro 100 godina obnovljen je posljednjih godina, ali je bio jedan od mnogih živopisnih domova na obali jedno od istorijski najvažnijih gradova na Havajima.

"Izgleda kao fotošop", rekao je vlasnik kuće Trip Milikin.

On je dosta vremena proveo razmišljajući zašto je njegova kuća „preživjela“ požar. Možda je u pitanju sreća. Možda je vjetar promenio smjer vatre baš u pravom trenutku. Ili je u pitanju niz slučajnih izbora donijetih tokom renoviranja koji su doprinijeli da leteći komadi zapaljenog drveta ili krhotine ostave samo male spržene tragove u dvorištu i naduveni mjehur boje na jednom zidu.

Stručnjaci kažu da je vjerovatno u pitanju sveg od navedenog, ali da je jedan element nedavnog renoviranja kuće u stvari pristupačna i važna stvar koju ljudi mogu da urade kako bi zaštitili svoje domove.

Milikin i njegova žena Dora nastanili su se u Lahajni prije više od decenije.

"Kuća je bila apsolutna noćna mora", rekao je Milikin.

Renoviranje je trajalo skoro dvije godine, a bračni par je sam uradio većinu radova sa lokalnim stolarom i uz pomoć komšija. Svojim rukama su postavili 500 prozora, popravili oštećenja od termita i sklonili pečurke koje su rasle u prizemlju. Kuća u stilu plantaža izgrađena je od crvenog kalifornijskog drveta, ali od njega je sačinjena i susjedna kuća koja je potpuno izgorjela u požaru.

Milikin je ugradio komercijalni čelični krov koji bi definitivno pružio bolju zaštitu objektu od plamena. Prvo je smatrao da je to bilo presudno što je njegov dom preživio požar.

Ali, Majkl Vara, direktor programa za politiku klime i energije Instituta za okolinu Stenford Vud, smatra da je vjerovatno u pitanju odluka da iskopaju pejsaž koji direktno okružuje kuću i zamijene ga riječnim kamenjem.

"Ono što ljudi u sektoru požara nazivaju nultom zonom ili zonom paljenja žara je u neku ruku ključni faktor u tome da li će kuće izgorjeti ili ne", kaže Vara.

Od ogromne je važnosti da u krugu od metar i po oko kuće ne postoji ništa zapaljivo, piše havajski portal Civilbeat.org.

