Kako je počeo masakr na festivalu: Mladi plešu, u pozadini stižu paraglajderi (VIDEO)

Pojavili su se novi snimci koje prikazuju trenutak kad su militanti Hamasa paraglajderima upali na techno festival u južnom Izraelu.

Podsjetimo, spasioci su rekli da su na mjestu gdje se održavao festival pronašli 260 tijela.

Prvi napad krenuo je upravo tokom festivala na koji su stigli brojni mladi, a oko 30 osoba smatra se nestalima.

Na snimcima se vidi kako mladi plešu, dok se u pozadini vide paraglajderi koji upadaju na područje festivala. Ubrzo kreće masakr, a mladi bježe u panici dok hamasovci pucaju po njima, prenosi Index.hr.

Moments before Palestinians terrorists (paragliders) wrecked havoc on a 3000+ crowd at a music festival & massacred nearly 300, injured 1500 https://t.co/xHciIVvRqn