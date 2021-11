Kako je pronađena "australijska Medi Meken": Osumnjičenog odala kupovina pelena

Četverogodišnja Klio Smit, koju nazivaju "australijskom Medi", srećno je vraćena roditeljima nakon otmice.

Djevojčica danas izlazi iz bolnice nakon što je pronađena "sigurna i zdrava" 18 dana nakon što je bila oteta na spavanju u jednom australijskom kampu, gdje je boravila sa svojom porodicom.

Djevojčica se već vratila kući u Karnarvon u zapadnoj Australiji nakon što su je policajci pronašli u zaključanoj kući u gradu i vratili je roditeljima. Nakon akcije spašavanja, njena majka Eli Smit prekinula je ćutanje, objavivši fotografiju svoje kćerke na Instagramu uz poruku: "Naša porodica je ponovno kompletna."

Klio, koju su prozvali 'australijskom Medi Meken', nestala je sa svojom vrećom za spavanje ujutro 16. oktobra, oko 1.30 časova, iz porodičnog šatora u kampu Blouhols Saks u Makleodu, oko 900 km sjeverno od Perta, glavnog grada države Zapadna Australija.

Nestanak djevojčice pokrenuo je veliku potragu iz vazduha, mora i sa zemlje u cijeloj regiji, a policijski su službenici intervjuisali više od 110 ljudi koji su u noći nestanka djevojčice bili u kampu.

Policija se uputila do zaključane kuće u predgrađu Karnarvona, koje se nalazi oko 75 kilometara od mjesta gdje je Klio nestala, nakon što su primili 'važne informacije o jednom automobilu'. Policajci su Klio pronašli samu u jednoj od soba u kući.

Otprilike u isto vrijeme 36-godišnji muškarac iz Karnarvona uhapšen je na obližnjem imanju, udaljenom samo sedam minuta vožnje od porodične kuće djevojčice te je priveden na ispitivanje, piše Daily Mail.

Komšije su postale sumnjičave prema ovom 'vuku samotnjaku', koji nema nikakve veze s Klio ili njenom porodicom, nakon što su ga vidjeli kako kupuje pelene u jednoj prodavnici uprkos tome što nema djece.

Policijski tim provalio je u zaključanu kuću i pronašao djevojčicu, a jedan od policajaca ju je podigao u naručje i upitao kako se zove. Odgovorila mu je: 'Zovem se Klio.' Taj je trenutak rasplakao policajca, koji je bio presretan što su djevojčicu vratili roditeljima.

"Imali smo neke važne informacije, mogu reći da su informacije o automobilu bile jako važne. Imali smo dosta ljudi koji su nam se našli na listi sumnjivih osoba, ali smo u ranim jutarnjim satima krenuli u akciju. Dobili smo važan trag i znali smo da moramo ući u ovu kuću. Kada smo obišli taj blok, bili smo jako, jako zabrinuti jer je prošlo toliko dana od nestanka. Ali, to nije značilo da smo odustali. Ne možete odustati zbog porodice, zbog djeteta. Jako sam zadovoljan što je tim nastavio dalje tragati i što je posljedica toga ovaj prekrasan ishod", rekao je glavni zvaničink policije Kris Davson za Daily Mail.

"Nikada nismo izgubili nadu i činjenica da je djevojčica pronađena živa usrećila je cijelu Australiju. To je divan ishod. Na terenu je radio predani tim od više od 100 profesionalaca i bili smo spremni na to da ćemo tragati puno duže, ali smo jako, jako zadovoljni što je slučaj ovako završen", dodao je Davson.

Policijski zvaničnik Novog Južnog Velsa Mik Filer kasnije je rekao u jednom radijskom intervjuu da je Kris Davson bio u suzama nakon što je čuo za čudesni pronalazak djevojčice.

"Kada je jutros primio poziv, slomio se i zaplakao. To dovoljno govori, on je policijski veteran i to se rijetko viđa. Mislio sam da su šanse da djevojčica bude pronađena jako male. Rekao mi je, policija Zapadne Australije nikada nije odustala od Klio. Bio je to dobri, stari policijski posao koji je rezultirao time da je djevojčica pronađena živa", rekao je Filer.

Nakon njenog uspješnog pronalaska, stanovnici ulice u kojoj je djevojčica pronađena i dalje su u šoku te su opisali kako su vidjeli 'tihog' osumnjičenog kako kupuje pelene u prodavnici samo dva dana prije nego što je djevojčica pronađena živa u njegovoj zaključanoj kući.

Komšije u šoku, osumnjičenog čovjeka opisali kao "čudaka"

"Svi znaju osobu koja boravi u toj kući, ali niko ne bi pomislio da je on to učinio. Bili smo šokirani", rekao je jedan od mještana.

Santaja Mekenzi prisjetila se kako je jedne večeri čula plač djevojčice, ali joj nije palo na pamet da bi to mogla biti Klio.

"Ne sinoć, veče prije toga... Čula sam djevojčicu kako plače, ali nije mi bilo ni na kraj pameti da je to Klio. Nisam očekivala da će se to dogoditi u ovom malom mjestu gdje se puno ljudi poznaje", rekla je za australske medije.

Drugi mještanin je čovjeka koji je u pritvoru opisao kao 'čudaka'.

"On je vrlo tih tip, pomalo čudan... Definitivno ne bih nikada pomislio da je to on... To me potpuno šokiralo. Čuo sam šaputanja... Nisam mislio da policija ima ideju o tome što se događa, jer nikada nisam vidio toliku količinu policajaca u ovome mjestu", rekao je za australijske medije.

Svi mještani jako su sretni zbog pronalaska svoje male komšinice i imaju samo riječi hvale za policiju Zapadne Australije. Policijski avion sletio je u Karnarvon kako bi pokupio osumnjičenog muškarca koji se sada nalazi u pritvoru.

Australski premijer Skot Morison, koji se trenutno nalazi u Glazgovu gdje se održavala konferencija o klimatskim promjenama UN (COP26), izjavio je da je sretan što je djevojčica Klio pronađena i da je dobro te se zahvalio policiji.

Detektiv Rod Vajld ranije je rekao kako je porodica cijelu noć provela u blizini šatora te da se nisu družili s drugim ljudima koji su tamo kampovali. Rekao je i da je porodica u kamp stigla kasno naveče te da je postojala malena šansa da je neko uočio Klio.

Policija je ranije potvrdila kako za nestanak četverogodišnje djevojčice ne sumnjiče njenu majku Eli Smit, kao ni njenog partnera Džejka Glidona, ali ni biološkog oca djevojčice.

Policija je primila više od 1.000 poziva ljudi koji su vjerovali da imaju informacije o nestanku djevojčice. Takođe, ranije su prikupili ogromne količine otpada koji je poslan na forenzičku analizu kako bi pronašli tragove koji će dovesti do Klio, prenosi Jutarnji list.

Vlada je ponudila i nagradu od milion dolara za informacije koje će dovesti do pronalaska djevojčice.

Policija je njen pronalazak odmah postavila na sam vrh prioriteta, a detektivi su nekoliko puta posjetili porodičnu kuću djevojčice u Karnarvonu. Osim toga, prikupili su velik broj snimaka s nadzornih kamera na tom području. Srećom, sve se isplatilo i djevojčica Klio je uspješno pronađena i vraćena roditeljima.

