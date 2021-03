Kako je pun Mjesec pomogao pomjeranju broda u Sueckom kanalu

U uspješnom pomjeranju velikog broda, koji je gotovo sedam dana blokirao Sueski kanal, ulogu je igrala i sreća, piše CNN.

Nedjeljni pun Mjesec doveo je do velike plime u ponedjeljak - oko 46 centimetara veće od normalne, što je olakšalo postupak izravnavanja i pomjeranja broda, tvrdi NASA, prenosi "Index.hr".

Iako se pun Mjesec u godini događa 12 do 13 puta, samo šest do osam slučajeva punog Mjeseca povezano je s plimom dovoljno velikom da učini ono što se dogodilo u ponedjeljak - jer je Mjesec najbliži Zemlji upravo za vrijeme tih šest do osam slučajeva punog Mjeseca, rekao je CNN-ov meteorolog Džadson Džons.

"Nije neuobičajeno da ove plime i oseke budu veće od ostalih tokom godine kada je Mjesec dalje od Zemlje", rekao je Džons.

"Nema sumnje da su ove plime i oseke itekako uticale na pomjeranje velikog broda", dodao je.

Tih šest do osam slučajeva punog Mjeseca nazivaju se Supermjesecima, jer se na nebu čine većim i svjetlijim. Martovski Supermjesec bio je prvi ove godine.

Podsjetimo, promet Sueckim kanalom nastavljen je u ponedjeljak nakon što su tegljači proveli nekoliko sati radeći na oslobađanju broda Ever Given. Stotine brodova koje su bile zarobljene u kanalu nastavile su ploviti.