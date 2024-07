Kako je reagovala Trampova porodica na vijesti o atentatu

Na mitingu u Batleru u Pensilvaniji 20-godišnji Tomas Metju Kruks pucao je na bivšeg predsjednika SAD Donalda Trampa pogodivši ga tom prilikom u uvo, a nakon reakcija svjetskih lidera, oglasili su se i članovi Trampove porodice.

Kćerka Donalda Trampa, Ivanka Tramp, objavila je na platformi "X" zahvalnicu za "ljubav i molitve" za svog oca i za druge žrtve "besmislenog nasilja".

Thank you for your love and prayers for my father and for the other victims of today's senseless violence in Butler, Pennsylvania. I am grateful to the Secret Service and all the other law enforcement officers for their quick and decisive actions today. I continue to pray for our…