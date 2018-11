Kako je tajna akcija izraelskih komandosa umalo izazvala novi rat

Izraelski premijer Benjamin Netanijahu uvjeravao je još u nedjelju naveče Izraelce, već umorne od sukoba s Palestincima iz Gaze, da čini "sve što može kako bi izbjegao nepotrebni rat".

Dva dana kasnije, Izrael se našao na ivici upravo takvog rata.

Srećom, čini se da je juče naveče ipak nastupio prekid vatre. Iako ga je objavio samo Hamas, dok je Izrael odbio potvrditi da će zaustaviti vojno djelovanje sa svoje strane te najavio da će vojska "nastaviti operacije ako budu potrebne". Ipak, nebo nad Gazom i jugom Izraela od sinoć je mirno.

Ali kako je uopšte došlo do žestokog sukoba u samo 24 sata? Sve je počelo potpuno nenadano: nakon propale obavještajne misije izraelskih komandosa koja je završila u oružanom obračunu s Hamasom, rezultat je bio sedam ubijenih palestinskih boraca Hamasa i Komiteta narodne obrane i jedan ubijeni izraelski specijalac.

Prema onom što je dosad poznato, borci Hamasa zaustavili su izraelske specijalce, koji su se vozili civilnim automobilom, oko 3 kilometra od izraelsko-palestinske granice, istočno od grada Khan Younisa. Izraelci su navodno otvorili vatru i ubili lokalnog zapovjednika Hamasa. Palestinci su se tada dali u potjeru za Izraelcima, nakon čega su izraelski specijalci dobili podršku tenkova i aviona koji su gađali pripadnike Hamasa. Izraelski specijalci su u ovoj akciji spašavanja na kraju izvučeni helikopterom, javlja BBC.

A onda je čitava situacija eskalirala u najteži oružani sukob između Izraela i Palestine od 2014. U jakoj razmjeni raketnih i minobacačkih napada s palestinske strane te vazdušnih napada s izraelske ubijeno je najmanje troje ljudi, od kojih je barem nekoliko boraca, u Gazi te jedan civil u Izraelu, a još su desetine povrijeđenih na obje strane. Izrael je poslao dodatne snage na granicu s Gazom, koje bi u slučaju daljnje eskalacije mogle biti poslane preko granice.

Izraelska vlada je u ponedjeljak naveče zaprijetila da je Hamas "prešao crvenu liniju" te da će uskoro "eskalirati svoj odgovor" i početi ravnati sa zemljom nebodere u Gazi, a onda je to počeo i raditi. Hamas je pak zaprijetio da će proširiti napade na izraelske gradove Ashdod, Ashkhelon i Beershebu ako izraelska vojska nastavi sa vazdušnim udarima - pa čak i da će milioni Izraelaca uskoro biti zasuti njihovim raketama.

Što se same obavještajne misije (koja je izazvala sukob) tiče, izraelske obrambene snage (IDF) zbog sigurnosti operacije nisu objavile specifične detalje o njoj, ali napomenule su da njen cilj "nije bio ubiti niti oteti teroriste, već ojačati izraelsku sigurnost".

Stoga se, po svemu sudeći, radi o obavještajnoj operaciji koja je pošla krivo kada su specijalci zaustavljeni. To je BBC-evom reporteru u Jerusalimu potvrdio i neimenovani izraelski general.

Palestinski militanti iz Gaze su na Izrael ispalili više od 400 projektila i minobacačkih granata. Sirene za vazdušnu uzbunu zavijale su od Sredozemnog mora do Mrtvog mora, a stanovnici gradova Ashdod i Beersheba proveli su noć u podzemnim skloništima.

Iako je većina projektila promašila cilj ili ih je presrela izraelska proturaketna obrana, 19-godišnji izraelski vojnik teško je ozlijeđen kad je antitenkovski projektil pogodio autobus na jugu zemlje. Ukupno je najmanje 16 ljudi u Izraelu ozlijeđeno, a jedan je ubijen u izraelskom gradu Ashkelonu - i to Palestinac porijeklom iz Hebrona na Zapadnoj obali, drugoj palestinskoj enklavi.

Izraelska vojska nije dugo čekala s odgovorom - u zračnim udarima pogodila je više od stotinu vojnih položaja i spremišta oružja diljem Gaze, kao i televizijsku i radijsku stanicu Al Aqsa koju je IDF opisao kao njihov propagandni odjel. Druge mete bile su Amal Hotel s uredima Hamasa te sjedište vojno-obavještajne službe ove organizacije čije političko krilo je na vlasti u ovom dijelu Palestine od 2006. U jednoj zgradi koja je bombardirana nalazile su se vojne i obavještajne snage Hamasa, ali i dječji vrtić.

WATCH: The Hamas propaganda department has directed attacks, instructed how to do them, and broadcasted incitement and violence for years. Tonight, the IDF made sure that this station won’t broadcast again. pic.twitter.com/m3l9FGeOn8