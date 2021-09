Kako stranke koje vjerovatno ulaze u Bundestag doživljavaju zapadni Balkan

DW istražuje: kako stranke koje će po svoj prilici nakon izbora 26. septembra da uđu u Bundestag doživljavaju region zapadnog Balkana?

U drugom dijelu istraživanja govore predstavnici Ljevice i AfD.

Ljevica i Alternativa za Njemačku (AfD), njemačke stranke krajnje lijevog i krajnje desnog političkog spektra u Bundestagu, oduvijek su bile skeptične, kako prema projektu Evropske unije, tako i prema prejakom spoljnopolitičkom uticaju Njemačke. To naravno važi i za područje zapadnog Balkana.

Kako te stranke koje će najvjerovatnije ući u Bundestag nakon izbora 26. septembra, a s obzirom na njihove poznate stavove, gledaju na zapadni Balkan - posebno u svjetlu diplomatske ofanzive koju je Berlin početkom ove godine pokrenuo kako bi taj region i dalje održao na listi spoljnopolitičkih prioriteta, kako Njemačke, tako i Evropske unije?

"Ljevica je otvorena prema željama zemalja zapadnog Balkana za ulazak u Evropsku uniju, ali pod uslovom da većina građana tih zemalja to zaista i želi. Mi smo u suštini za to da se građani svake od tih zemalja direktno, a to znači putem referenduma, odluče za ili protiv ulaska u EU", kaže u razgovoru za DW Žaklin Nastić, poslanica Ljevice u Bundestagu i potpredsjednica parlamentarnog Njemačko-južnoevropskog odbora.

Nastić smatra da se u pregovorima o ulasku u EU, suviše malo pažnje obraća na socijalna pitanja. To sa sobom nosi negativne posljedice, kaže Nastić, kako u Rumuniji i Bugarskoj, tako i u Hrvatskoj. "Na slučaju Hrvatske smo vidjeli da je brodogradnja te zemlje propala zbog konkurencije u EU, a to je doprinijelo da još više građana Hrvatske mora da traži posao na zapadu Evrope. Hrvatska jeste u EU, a iako su time riješeni neki problemi, nastali su novi", zaključuje Nastić.

"Kosovo nikada nije trebalo priznati"

U vezi s jednim od najvećih problema na zapadnom Balkanu, neriješenim pitanjem odnosa Srbije i Kosova, Nastić potvrđuje staru skepsu njemačke krajnje ljevice kada je u pitanju priznanje novonastalih zemalja na području bivše Jugoslavije: "Kao stranka međunarodnog prava i dalje smo protiv diplomatskog priznanja Kosova čije odvajanje od Srbije nije bilo u skladu s međunarodnim pravom. Na konzularnom nivou možemo i dalje s Kosovom da održavamo kontakte, ali ambasada mora da bude zatvorena. Tim korakom bi bili takoreći u trendu: u posljednjih pet godina 15 zemalja povuklo je priznanje Kosova, dok ih je samo pet priznalo Kosovo", kaže političarka Ljevice iz Hamburga.

Ona oštro kritikuje ulogu Njemačke na jugoistoku Evrope. "Briselski proces koji je pokrenut 2014. i koji je trebalo da rezultira približavanjem vlada u Beogradu i Prištini, praktično je potonuo. Kada su 2018. srpski predsjednik Vučić i tadašnji predsjednik Kosova Tači najavili razmjenu teritorija, Berlin je ponovo morao da se umiješa kako bi spriječio dogovor", kaže Nastić i nastavlja u istom tonu: "Njemačka je u posljednjih 30 godina često bila dio problema, a rijetko dio rješenja na Balkanu. Umjesto još jedne diplomatske ofanzive koja ionako ništa neće da promijeni, potreban nam je temeljni socijalni i ekonomski preokret u regionu do kojeg bi trebalo da dođe uz zajedničke napore EU, Kine, Rusije i SAD, kao i snaga na licu mjesta."

"Provincijski političar" - adut njemačke spoljne politike

Zbog svega toga ne čudi što Žaklin Nastić smatra da dolazak Kristijana Šmita na mjesto visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini neće doprinijeti poboljšanju situacije: "Taj provincijski političar, koji je do sada jedino ostao u pamćenju po izjavi 'An Apple a Day keeps Putin away', sigurno neće pomoći u rješavanju komplikovanih unutrašnjepolitičkih problema u Bosni i Hercegovini."

Nastić i samu funkciju visokog predstavnika u BiH smatra suvišnom: "Novcem koji bi se uštedio ukidanjem te funkcije mogao bi da se ojača ekonomski program za tu balkansku zemlju kako bi se njoj zaista pomoglo da krene dalje u rješavanju socijalnih problema", glasi njeno rješenje.

Za razliku od ostalih stranaka u Bundestagu koje po pravilu smatraju da bi Evropska unije morala pojačano da se angažuje na zapadnom Balkanu, između ostalog i zbog toga da trku za prevlast u tom dijelu Evrope ne bi u svoju korist riješile Rusija, Kina ili Turska, Nastić iz Ljevice smatra da rješenju problema na zapadnom Balkanu moraju da doprinesu svi faktori, što znači sve zapadnobalkanske zemlje, uz pomoć EU, ali i Rusije, Kine i SAD.

Skepsa AfD prema proširenju

Poslanička grupa stranke Alternativa za Njemačku (AfD) u Bundestagu na političkom spektru zauzima krajnje desnu poziciju. Ta stranka je svoj uspon započela kritikom Evropske unije, a učvrstila kritikom izbjegličke politike. Zato ne čudi što bivši portparol predsjednice te stranke Alis Vajdel i aktuelni potpredsjednik Njemačko-južnoevropske parlamentarne grupe Markus Fronmajer, na početku razgovora za DW iznosi skepsu kada je riječ o proširenju EU.

"Kad je u pitanju proširenje Evropske unije na zemlje zapadnog Balkana, nas tu prije svega interesuju pitanja bezbjednosti i pitanja migracija, i tu smo kritični - i to između ostalog jer je problem u islamizmu, organizovanom kriminalu ili ilegalnim migracijama. Ne smijemo da zaboravimo da migrantske rute prolaze kroz te zemlje i zbog svega toga moram da kažem da trenutno odbacujemo proširenje EU na taj region", kaže Fronmajer.

AfD gaji posebnu skepsu kada je u pitanju jugoistok Evrope zbog pitanja islamizma: "Kada govorimo o islamizmu i kad se osvrnemo na Bosnu i Hercegovinu, moramo da spomenemo da se tamo dogodila regrutacija za Islamsku državu, a to su stvari zbog kojih bi se trebalo zamisliti. Moramo da spomenemo i uticaj Turske koja po Albaniji gradi džamije", kaže poslanik AfD.

Ostati prisutan u regionu, usredsrediti se na smislene projekte

I kad je riječ o odnosu prema Srbiji i Kosovu, AfD ima drugačije mišljenje od većine stranaka u parlamentu, ali se u jednom pitanju slaže s Ljevicom: Kosovo nikada nije trebalo priznati. Fronmajer potvrđuje ono što je još prije nekoliko godina u razgovoru za DW rekao spoljnopolitički portparol AfD Armin-Paulus Hampel: "Priznanje Kosova bila je velika greška. Ta državna tvorevina nije u stanju sama da preživi. Već duže vrijeme ta zemlja je primalac pomoći, a Njemačka tu snosi najveći trošak. Ogroman novac troši se na projekte koji čak pojačavaju migracije prema Njemačkoj, a to nije prihvatljivo", smatra političar AfD, koji takođe, kao i Žaklin Nastić iz Ljevice, smatra da razmjena teritorija u svrhu poboljšanja odnosa nije rješenje koje bi trebalo tako lako odbaciti, kao što je to učinila njemačka vlada.

Što se Bosne i Hercegovine tiče, Fronmajer smatra da je tamo, za razliku od Kosova, prisustvo Njemačke poželjno, i to iz nekoliko razloga. "Što se tiče Bosne i Hercegovine, smatram da ima smisla što smo tamo prisutni i što pomažemo projekte koji imaju perspektivu. Ja bih te projekte podijelio u tri područja: prvo je sprečavanje migracija. Mi moramo tim državama da pomognemo da bolje amortizuju pritisak migranata i da ih po potrebi vraćaju. Drugo pitanje jeste odnos prema islamizmu. Tu moramo posebno da podržimo projekte u Bosni i Hercegovini. I treće je naravno borba protiv organizovanog kriminala. To su tri područja na kojima mora da bude saradnje", smatra Fronmajer.

Ono na šta svakako ne bi trebalo bacati novac su, prema mišljenju političara AfD, "besmisleni klimatski projekti, poput npr. finansiranja ekološki prihvatljivog javnog prevoza".

"U njemačkom je interesu da tamo ostanemo aktivni i prisutni, posebno u okviru razvojne pomoći. Kina i Turska pokazuju sve veće interesovanje za taj region, naravno tradicionalno i Ruska Federacija, i tu Njemačka mora da gleda kako da i dalje u regionu ostane aktivna kako ne bi izgubila priključak", zaključuje Fronmajer.