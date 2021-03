Kako su Farska ostrva iskorijenila virus korona?

Farska ostrva već nedjeljama nemaju nove slučajeve zaraze. Dobro su izolovana i strogo vode računa da im došljaci opet ne donesu virus. Zato sada Farani šetaju bez maske i mogu na tribine stadiona.

Farska Ostrva su najbliže apokalipsi bila krajem avgusta – čak 23 slučaja zaraze registrovano u jednom danu. Takva brojka nije zabilježena ni prije ni poslije tog dana na ovom arhipelagu u sjevernom Atlantiku. Ali u decembru su brojke opet eksplodirale – na 19 slučajeva dnevno.

I to je to. Od 26. februara Farska Ostrva više nisu zabilježila nijedan slučaj virusa. Korona je, izgleda, iskorijenjena na ovih osamnaest ostrvaca, piše "Deutsche Welle".

Ostrva na otprilike jednakoj udaljenosti od Škotske, Norveške i Islanda, zvanično pripadaju Danskoj, ali imaju široku autonomiju. Ovdje živi ukupno oko pedeset hiljada ljudi – mahom od ribarstva, turizma i uzgoja ovaca. Uostalom, Farska ostrva u prevodu znači "Ovčija ostrva".

Daleko od svega

Izolovanost arhipelaga je najvažniji razlog uspjeha u borbi protiv korone – u tome su uspjela čak i mnogo veća ostrva poput Novog Zelanda.

Do Farskih ostrva se može samo trajektom do glavnog grada Toršavna – i to iz Danske, a leti i sa Islanda. Drugi način je let do aerodroma na jedva naseljenom ostrvu Vagar – tamo se više puta nedjeljno leti iz Kopenhagena i Rejkjavika, a u ljetnoj sezoni i iz Edinburga i Bergena.

Samo dva ulaza u zemlju pružaju odličnu mogućnost kontrole ljudi koji dolaze.

"Jasno, i mi smo mnogo stvari uradili kao i drugi", napisao je nedavno Barđur a Steg Nilsen, faranski premijer, u tekstu za "Guardian".

"Testovi, praćenje kontakata, lockdown, kampanje informisanja građana i reorganizacija zdravstvenog sistema. Ali s druge strane naša je strategija bila jedinstvena. Za razliku od drugih vlada, mi smo već u ranoj fazi odlučili da na stanovništvo ne želimo da utičemo zabranama, već izricanjem preporuka", dodao je.

Farska ostrva su prošlog ljeta bila region sa najvećim udjelom testova na koronu. Svakog dana je testirano po hiljadu ljudi. To je u apsolutnim brojkama malo, ali čini čak dva odsto Farana.

"Ko poklanja povjerenje, povjerenje dobije natrag", to je po Nilsenovom mišljenju tajna uspjeha.

On ipak dodaje da je, osim strategije testiranja i izgradnje povjerenja u odnosu s građanima, za uspjeh bilo potrebno i malo sreće.

Do sada je Farskim ostrvima zabilježeno ukupno 658 pozitivno testiranih osoba i jedan smrtni slučaj koji se dovodi u vezu s koronom.

Skoro normalan život

Za stanovnike arhipelaga sadašnje odsustvo virusa podrazumijeva blagodeti o kojima kontinentalni Evropljani mogu samo da sanjaju. Obaveza korišćenja zaštitnih maski je ukinuta petog marta.

A dan kasnije krenula je i fudbalska sezona – s publikom na tribinama. To je važna stvar za žitelje Farskih ostrva koji su ludi za fudbalom. Uostalom, veći dio Evrope za njih i zna jer su redovno posljednji u svakim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Istorijski uspjeh im je pobjeda na jednom gostovanju Grčkoj od 1:0. A Grčka je ipak bivši šampion Evrope.

"Ovdje živimo u potpunosti normalan život. Jako sam srećan zbog toga kad pogledam kakva je situacija u ostatku svijeta", rekao je nedavno za NDR Kevin Šindler, Nijemac koji je pomoćni trener HB Toršavna.

Na ligaškim derbijima zna da bude i po 200 vatrenih navijača na tribinama.

Odmor od korone?

Za žitelje evropskih metropola primamljivo zvuči ideja godišnjeg odmora na Farskim Ostrvima – odmora od pandemije. Ali taj put je ovih dana poseban izazov.

Naime, trenutno na Ostrva ne smije da kroči niko bez negativnog nalaza testa na koronu. Nakon dolaska, mora da se testira još jednom, da ode u karantin od šest dana, pa da se testira i treći put. Tek ako je i tada negativan, široka mu Farska ostrva.

(Deutsche Welle)