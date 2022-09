Kako su Iranke izgledale prije revolucije koja ih je zavila u crno

TEHERAN - Hiljade ljudi u Iranu protestuju zbog smrti 22-godišnje Mahse Amini koja je umrla u pritvoru.

Amini je umrla nakon što je tri dana bila u komi poslije hapšenja zastrašujuće iranske policije za moral jer je neprikladno nosila hidžab. Žene na ulicama Irana seku kosu i pale hidžabe, a broj poginulih i privedenih svakog dana se povećava.

Pored nje, borbu, koja je imala koban ishod, krenula je i Hadis Nadžafi nakon simboličnog poteza - vezala je kosu, baš kao što je to učinila i Mahsa Amina, čija je smrt pokrenula demonstracije odnosno žensku revoluciju kako se nazivaju protesti u Iranu.

Iranke su pijre Iranske revolucije 1979. izgledale i ponašale se kao žene na Zapadu.

Fotografije nastale sedamdesetih na ulicama Irana iz današnje perspektive gotovo su nevjerovatne - djevojke i žene su šetale bez hidžaba, u suknjama i haljinama i oblačile sve ono što su željele. Na plaži su se provodile u dvodijelnim kupaćim kostimima.

O izgledu i ponašanju žena u Iranu prije "revolucije" najbolje svjedoče fotografije iranske carice Fara Palavi koja je obožavala modu i umjetnost te bila ikona svog vremena sve dok ona i njen suprug Muhamed Reza Palavi nisu proterani iz zemlje, prenosi b92.

Iranian woman in the era before the Islamic revolution, 1960. #Iran pic.twitter.com/vj24KRQnr4

Iranska carica nosila je suknje, pantalone, haljine, leopard-print i sve što je htela te se bez problema fotkala u kupaćem kostimu. Istu modu pratile su i gotovo sve mlade žene u Iranu. Osim kozmetici i modi, mlade žene u Iranu imale su pristup obrazovanju i bile involvirane u gotovo svaki segment tadašnjeg društva.

A beautiful, gorgeous Iranian woman celebrating her birthday Circa 1973. No burka, no Hijab, no oppression. Just 5 years before the Islamic revolution turned the country into a hellhole. #Iran pic.twitter.com/g8EB5L9tk5