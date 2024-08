​Kako su Ukrajinci uspjeli ući u Rusiju?

​KIJEV, MOSKVA - Nakon upada na teritoriju Rusije, ukrajinska vojska preuzela je kontrolu nad nekim selima, uzela stotine ljudi za zatvorenike i natjerala desetine hiljada civila da se evakuišu, u najvećem napadu na Rusiju od Drugog svjetskog rata.

Poslije više od nedjelju dana borbi, ruska vojska i dalje pokušava da potisne ukrajinske snage, prenosi Glas Amerike.

Zbog čega je djelovalo da je ruska vojska nepripremljena?

Ruske oblasti Kursk, Brijansk i Belgorod dijele granicu dugu 1.160 kilometara sa Ukrajinom, od toga Kursk ima granicu dugu 245 kilometara.

Ta granica imala je samo simboličku odbranu kada je počeo rat u Ukrajini 2022. Od tada je odbrana ojačana, postavljeni su kontrolni punktovi na glavnim putevima i utvrđenja na drugim mjestima, ali čvrsta odbrana granice ostala je težak zadatak.

Vojno najsposobnije ruske snage bore se u istočnoj Ukrajini, gdje se bitke vode na nekoliko mjesta. Moskva koristi te pozicije da lansira rakete i vazdušne udare na ukrajinsku teritoriju, ali na njima nema dovoljno pješadije.

Zbog porozne granice i manjka ljudi, pro-kijevski komandosi koji su se borili sa ukrajinskim snagama, ranije su upadali u Belgorod i Brijansk.

Ruski dronovi, oprema za nadzor i obavještajni kapaciteti su fokusirani na istočnu Ukrajinu, što je takođe pomoglo Kijevu da provuče svoju vojsku preko granice u Rusiju, kroz guste šume.

Penzionisani general Andrej Gurulev, član ruske Dume, kritikovao je vojsku jer nije zaštitila granicu.

"Nažalost, snage koje su štitile granicu nisu imale svoje obavještajne izvore. Nikom se ne dopada istina iznesena u izvještajima, svi uvijek žele da čuju da je sve u redu", rekao je Gurulev.

Ukrajinskim snagama koje su upale na teritoriju Rusije, za taj plan je rečeno navodno samo dan ranije. I to je u velikoj suprotnosti sa prošlom kontraofanzivom o kojoj je Kijev otvoreno diskutovao. Ta vojna akcija je propala, a ukrajinska vojska se povlačila po ruskim minskim poljima dok su ih gađali artiljerijom i dronovima.

Takvih prepreka nije bilo prilikom ulaska u Kursk.

"Mehanizovane jedinice opremljene za borbu su lako savladale slabo naoružane ruske graničare i male pješadijske grupe. Stotine su odvedene kao zatvorenici", rekli su ukrajinski zvaničnici.

Ukrajinske snage prodrle su dublje u tu oblast, gdje je otpor bio veoma slab, a nastali su haos i panika.

Ta operacija ličila je na kontraofanzivu u septembru 2022. kada su ukrajinske snage vratile kontrolu nad dijelom Harkovske oblasti i iskoristile manjak ruskih vojnika i slabija utvrđenja na toj teritoriji.

General Oleksandr Sirski, koji je predvodio akciju u Harkovu, sada je glavni komandant ukrajinskih snaga. Ruska vojska u Kursku odgovara generalu Aleksandru Lapinu, komandantu snaga u Harkovu 2022, koji je kritikovan zbog tog debakla. Ali, njegove veze sa šefom Generalštaba Valerijem Gerasimovim su mu omogućile da ostane u vojsci i dobije unapređenje, piše Glas Amerike.

Sirski kaže da su ukrajinske snage zauzele oko 1.000 kilometara kvadratnih teritorije u oblasti Kurska, ali nije moguće nezavisno potvrditi tu informaciju.

"Do sada, Rusi su pokazali da su u taktičkom i operativnom šoku koji je doveo do sporog taktičkog odgovora i omogućio Ukrajincima da nastave da napreduju kroz ruske odbrambene linije", ocjenjuje penzionisani australijski general-major Mik Rajan u svojoj analizi.

Ruska vojska se u početku oslanjala na avione i helikoptere u pokušaju da zaustavi upad. Jedan helikopter je oboren, a još jedan je oštećen.

U isto vrijeme, Moskva je dovela pojačanje koje je usporilo napredovanje Ukrajine, ali nije uspjela da potpuno zaustavi kretanje snaga kroz guste šume.

"Djeluje da Rusija slabo reaguje u ovako dinamičnim situacijama. Mnogo joj bolje ide kada ima pripremljenu odbranu, fiksirane linije, poziciono ratovanje", kaže analitičar Majkl Kofman iz "Carnegy" zadužbine. Dodaje da ruski rezervisti u Kursku nemaju iskustva u borbi i da imaju probleme u međusobnoj koordinaciji.

"Ova ukrajinska operacija predstavlja važan pokušaj da se promijeni status kvo ovog rata i promijeni diskurs o izgledima Ukrajine u sukobu", smatra Rajan.

Ukrajinci uništili još jedan most

Ukrajinske snage koje djeluju u ruskoj Kurskoj oblasti uništile su drugi ključni most, saopštio je komandant ukrajinskih vazduhoplovnih snaga Mikola Oleščuk.

U postu na Telegramu Oleščuk je objavio video koji prikazuje, kako je rekao, "precizan" vazdušni udar na strukturu, prenosi Nova.

Iako nije precizirao gdje se nalazi most koji je uništen, ruski Telegram kanal Mash navodi da je riječ o mostu preko rijeke Sejm, u blizini Zvanoje. Takođe se navodi da su napadu korišteni projektili HIMARS.

"Kyiv Independent" navodi da nije mogao nezavisno da potvrdi ove tvrdnje. Ako se potvrdi da je most uništen, to bi bio drugi most koji su ukrajinske snage uništile u Kurskoj oblasti od početka napada na tu rusku oblast 6. avgusta.

