Kalifornija se bori s poplavama (FOTO/VIDEO)

MONTEBELU - Prema Nacionalnoj meteorološkoj službi Amerike, oluja, koja je došla prvog proljetnog dana, bila je pacifički sistem niskog pritiska koji je bio u interakciji s kalifornijskom 12. atmosferskom rijekom od kraja decembra. Katastrofa je natjerala Kaliforniju da se uhvati u koštac sa poplavama. Do sada je pet ljudi izgubilo živote.

Krhotine se vide nakon mogućeg tornada koji je oštetio nekoliko zgrada u Montebelu u Kaliforniji.

Ostaci s napuknutog auto-puta i potpornog zida leže na brdu natopljenom kišom na istoku, blizu Nort Flin puta u Livermoru, Kalifornija.

Most Californians are under a severe weather alert as another atmospheric river unleashes heavy rain and powerful winds. Nothing is happening occasionally and it's related to what we did. It's time to start your #ClimateAction. #ClimateCrisis#flooding #californiaflood pic.twitter.com/GngjOj6Ljl