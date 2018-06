Kalifornija se dijeli na tri dijela?

Američki milijarder Tim Draper, pokušaće ove godine referendumom da najbogatiu amrički državu Kaliforniju podijeli na tri dijela.

Prijedlog milijardera poznatog i po ulaganju u bitcoine Tima Drapera, nakon jednog neuspjelog pokušaja, ove će se godine pojaviti na glasačkim listićima. U novembru će tako građani Kalifornije izaći na birališta i glasati o njegovom prijedlogu podjele Kalifornije na tri odvojene države.

Njegova kampanja Cal 3 prikupila dovoljan broj potpisa za raspisivanje referenduma, što mu nije uspjelo prije četiri godine. 2014. godine potrošio je 5,2 miliona dolara na kampanju kojoj je bio cilj državu podijeliti na šest dijelova, no nije dobio mogućnost glasanja o tom pitanju nakon što je od 1,4 miliona prikupljenih potpisa njih samo 750.000 prošlo provjeru, piše The Guardian. a prenosi express.hr.

Ovaj je put Draper smanjio broj zemalja za polovinu, a navodno je nudio tri dolara po potpisu. Tri nove države, po njegovom planu i programu, tako bi bile Sjeverna Kalifornija, koja bi obuhvatila sjeverni dio zemlje, uključujući i San Francisco, Silicikonsku dolinu i Sacramento; Južna Kalifornija, koja uključuje dio od Fresna do američko meksičke granice, te Kaliforniju, koja bi uključivala područje od Los Angelesa do Montereya.

"Ovaj bi projekt stanovnicima Kalifornije omogućio bolje obrazovanje, infrastrukturu i niže poreze", najavio je u svojoj izjavi u studenom prilikom pokretanja kampanje. "Nove vlade ove tri države dobile bi priliku za novi početak, ljudima bi mogli ponuditi niz inovacija i u konačnici im bolje služiti", naglašava Draper.

Ako njegov prijedlog prođe, bit će to prva podjela jedne američke države od trenutka kada se Zapadna Virdžinija odvojila od secesionističke Virdžinije tokom građanskog rata u SAD-u. No to će biti tek početak dugotrajnog procesa. Naime, čak i ako na glasanju ova ideja dobije dovoljan broj glasova birača, moraće proći još niz raznih prepreka, uključujući i odobrenje američkog Kongresa.

"Pretpostavljam kako glasači neće prihvatiti ovaj prijedlog, pa će to zapravo biti trošenje vremena uzalud. No u procesu neće biti povrijeđenih, djece a ni životinja. Tako da je ovdje riječ o nekoj vrsti blesave vježbe, koja nije kobna ili smrtonosna", naglasio je Jim Newton, predavača javnih politika na Univerzitetu Kalifornija.

Zasada nisu poznati detaljni podaci o tome koliko birača podržava njegov prijedlog. Istraživanje javnog mišljenja koje je u aprilu ove godine proveo SurveyUSA pokazalo je kako ovu ideju podržava samo 17 odsto registriranih birača.

Draper je svoje bogatstvo izgradio ulažući u Hotmail i Skype, a posljednjih godina u medijima njegovo ime vezuje se za ulaganja u kriptovalute te za čvrstu podršku Theranosa, propalog medicinskog startupa koji je nudio revolucionarnu dijagnostičku tehnologiju otkrivanja niza bolesti uz samo jednu kap krvi. Najpoznatiji su postali po prevarama korisnika koje je vodila osnivačica i direktorica Elizabeth Holmes.

Draper vodi i školu za preduzetnike nazvanu “Draper University of Heroes”. Jednom je čak i izveo striptiz u čast žena preduzetnica u čije je kompanije uložio.

"Mislim da nitko u državi, osim Tima Drapera, ne misli da je to dobra ideja. Naš jedini problem je uvjeriti ljude da ozbiljno pristupe ovom problemu. U ovoj političkoj klimi morate sve shvatiti ozbiljno", rekao je Steven Maviglio, portparol suprotne kampanje OneCalifornia.

Kampanja Cal 3 smatra kako je "sustav nadzora koji vlada u Sacramentu odozgo prema dolje" kriv zbog raznih 'bolesti' u državi te naglašava kako će državne vlade "bliže kući" omogućiti i bolje obrazovanje, infrastrukturu i manji porez.

"Mislim da je to smiješan prijedlog. Zašto stati na tri države? Zašto ne podijeliti državu na njih 30 ili 300? Mislim da nikakva podjela neće riješiti probleme s kojima se Kalifornija susreće", rekao je Newton.

Niz zakonskih prepreka mogle bi umanjiti njegov pokušaj ostvarivanja ove ideje.

"Ima tu puno više od same inicijative kako bi Kalifornija bila podijeljena na tri dijela. Čak i ako prijedlog prođe, čeka ga velika borba u Kongresu, te niz pravih pitanja u Kaliforniji", rekao je Eric McGhee sa Public Policy Institute iz Kalifornije.

Vikram David Amar, dekan Pravnog fakulteta Unuverziteta Illinois, smatra kako Draperov prijedlog, koji je napisan kao amandman državnog ustava, neće moći proći pravnu procjenu.

"Jaka je tvrdnja kako njegov prijedlog zapravo predstavlja "reviziju" umjesto "izmjene" ustava Kalifornije ", napisao je u aprilu. Revizija ustava ne može se staviti na glasanje na isti način kao izmjena i dopuna.

Iako se ne zna hoće li Draper ostvariti svoj san, sigurno je kako je uspio ovo pitanje dovesti u centar rasprave glasača, no moglo bi to potaknuti i debatu oko kalifornijskog referendumskog procesa.

"Udaljili smo se od ideje kako je riječ o progresivnom ili populističkom procesu. Ovaj proces u biti pokreće novac, jer kao što se i pokazalo, bilo tko s dovoljno količinom novaca može lobirati i staviti na glasački listić što god želi", naglašava Newton.

