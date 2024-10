Kamala Haris: Zagovara podjele i strah, to nismo mi (FOTO/VIDEO)

​VAŠINGTON - Kamala Haris poručila je Amerikancima da Trampovi napori da izazove podjele i strah nisu "ono što mi jesmo" već su usmjereni na izazivanje podjela i straha u američkom narodu.

Govoreći u Vašingtonu, na travnatoj Elipsi blizu Bijele kuće, na mjestu sa kojeg je Tramp pozivao na pobunu 2021. godine potpredsjednica SAD je iskoristila obraćanje da obeća Amerikancima da će raditi na poboljšanju njihovih života, istovremeno tvrdeći da je njen republikanski protivnik u kampanji samo zbog sebe, prenosi "AP".

In an address to more than 75,000 people in Washington D.C. Tuesday night, Vice President Kamala Harris emphasized a message of unity, saying she sees "the promise of America" in everyone — from first-time voters to Republicans who have supported her campaign. "The vast… pic.twitter.com/1HCn4TESxu — CBS News (@CBSNews) October 30, 2024

"Tramp je proveo čitavu deceniju pokušavajući da održi podjele i strah u američkom narodu. To je on. Ali ovde sam večeras da Americi poručim - to nismo mi", rekla je Kamala Haris.

Ona je podsjetila svoje pristalice da je Tramp prije četiri godine sa istog mjesta poslao naoružanu masu ka američkom Kongresu u namjeri da preokrene volju naroda izraženu na slobodnim i poštenim izborima, prenosi "b92".

Take a good long look at these panoramic images of Kamala Harris’s speech at The Ellipse in Washington D.C. tonight MAGAt’s, because she’s going to be 47th President of the United States, so buckle up buttercups. pic.twitter.com/9G24ftdC69 — Sumit (@SumitHansd) October 30, 2024

