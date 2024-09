Kamala Haris i Donald Tramp noćas "oči u oči", za debatu odgovoran Sarajlija

Predsjednički kandidati Kamala Haris i Donald Tramp će prvi put biti "oči u oči" uoči izbora za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.

Debata se održava u noći s utorka na srijedu (u tri časa ujutro), a čovjek koji će biti televizijski odgovoran za nju je Sarajlija Almin Karamehmedović, koji je nedavno imenovan za predsjednika ABC News, jedne od dvije najveće TV mreže u Americi.

Karamehmedović nadgleda svakodnevne operacije najgledanije nacionalne informativne mreže.

Almin Karamehmedović imenovan za predsjednika ABC Newsa

On vodi timove odgovorne za mnoge kultne, nagrađivane emisije uključujući vodeće po gledanosti World News Tonight with David Muir, Good Morning America, The View, 20/20 i Nightline, kao i ABC News Live, ABC News Studios i izvještavanje o posebnim događajima.

Podsjetimo, Karamehmedović je od avgusta 2014. sa Dejvidom Muirom (David) nadgledao produkciju i dnevne operacije World News Tonight.

Ulogu predsjednika ABC News preuzeo je nakon što je Kim Gudvin (Goodwin) u maju objavila kako planira da se povuče, prenosi Avaz.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.