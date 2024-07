Kamala Haris i stablo kokosa postali su viralni: O čemu je riječ? (FOTO/VIDEO)

​VAŠINGTON - Dok su demokrate juče izražavali svoju podršku kandidaturi potpredsjednice Kamale Haris za predsjednicu, možda ste primijetili pokoje stablo kokosa.

"Madam Potpredsjednice, spremni smo pomoći", napisao je senator Havaja Brajan Šac na Twitteru, zajedno s fotografijom na kojoj se penje na kokosovo stablo.

Madam Vice President, we are ready to help. pic.twitter.com/y8baSx44FL — Brian Schatz (@brianschatz) July 22, 2024

Guverner Kolorada, Džared Polis, potpisao je svoju izjavu podrške Harisovoj s emodžijima kokosa, stabla i američke zastave.

A nakon što je Harisova ranije ovog mjeseca posjetila Sjevernu Karolinu, glavni cilj za Demokrate, predsjednica Demokratske stranke Sjeverne Karoline, Anderson Klejton, najmlađa predsjednica državne stranke u zemlji, napisala je na Twitteru: "Svi smo danas pali s kokosovog stabla u dvoranu punu Demokrata!!!!" (Delegati Demokratske stranke Sjeverne Karoline jednoglasno su podržali Haris jučer)

we all fell out of the coconut tree today into a gym full of democrats!!!! https://t.co/GWZhIIix5J pic.twitter.com/ep57gsT2uL — Anderson Clayton (@abreezeclayton) July 11, 2024

Šta kokosova stabla imaju s Harisovom?

To proizlazi iz izjava koje je Haris dala prošlog maja na ceremoniji polaganja zakletve povjerenika za Inicijativu Bijele kuće za unapređenje obrazovne ravnopravnosti, izvrsnosti i ekonomske prilike za Hispanoamerikance.

Govoreći o važnosti brige za mlade ljude, istakla je potrebu za podrškom "njihovim roditeljima i njihovim djedovima i bakama, njihovim učiteljima i njihovim zajednicama", objasnivši: "Jer niko od nas ne živi samo u svom svijetu."

Zatim je ispričala anegdotu o svojoj majci iz Južne Azije.

"Moja majka bi nam ponekad prigovarala i govorila nam: 'Ne znam što nije u redu s vama mladima. Mislite da ste upravo pali s kokosovog stabla?' Postojite u kontekstu svega u čemu živite i onoga što je bilo prije vas."

I’m on the Coconut Tree Express, let’s go Harris pic.twitter.com/JXUx5YGhXj — Riley BLFC (@OceanWildDog) July 22, 2024

Ta izreka (kao i neke druge izjave Harisove) postala je viralna na društvenim mrežama, posebno među mladima, ključnim blokom birača za koje su se Demokrate bojali da neće podržati predsjednika Džoa Bajdena s obzirom na zabrinutost zbog njegove starosti, prenosi "Index".

