Kamali: Spaljivanje Kur'ana politička i rasistička poruka (VIDEO)

STOKHOLM - Dopuštanje spaljivanja primjerka Kur'ana, muslimanske svete knjige, ispred ambasade Turske u Švedskoj je 'politička i rasistička poruka' usmjerena prema muslimanima, rekao je istaknuti švedski stručnjak i bivši istraživač Masud Kamali, koji je dodao da to djelo nije sloboda govora.

Rasmus Paludan, predsjednik danske krajnje desničarske političke stranke Hard Line, okružen i zaštićen policijom, zapalio je u subotu Kur'an u glavnom gradu Švedske, Stokholmu.

Nakon dugog govora u kojem je verbalno napadao islam i imigraciju u Švedskoj, povikao je: "Ako mislite da ne treba postojati sloboda izražavanja, morate živjeti negdje drugdje."

Energized from morning "prayers," worshippers erupted from their Mosques to protest Swedish politician Rasmus Paludan's Quran burning “I am 100% sure if I burned 100 Bibles & 100 Torahs, no Christian or Jew would threaten my life or attack me” - Paludanhttps://t.co/ydTjEsA5sc pic.twitter.com/fpGkaeNlbw